Семья Превц завоевала девятую медаль Олимпиады в прыжках с трамплина

Домен Превц стал двукратным олимпийским чемпионом по прыжкам с трамплина

Домен Превц победил в соревнованиях на большом трамплине. Второе место взял японец Рэн Никайдо, бронзу — поляк Кацпер Томасяк

Домен Превц (Фото: Alex Slitz / Getty Images)

Словенский прыгун на лыжах с трамплина Домен Превц одержал победу в соревнованиях на большом трамплине на Олимпийских играх 2026 года в Италии.

По сумме двух попыток Превц набрал 301,8 балла.

Серебряную медаль выиграл японец Рэн Никайдо (295,0), бронза досталась поляку Кацперу Томасяку (291,2).

Для 26‑летнего словенца эта победа стала второй на Олимпиаде в Милане и Кортина‑д’Ампеццо. Ранее он выиграл золото в смешанных командных соревнованиях.

Превц — двукратный чемпион мира, серебряный призер чемпионата мира, победитель Турне четырех трамплинов сезона 2025/26.

Семья Превц завоевала уже девятую медаль Олимпиады в прыжках с трамплина. Ника Превц в Италии победила в смешанных командных соревнованиях и стала второй на нормальном трамплине, брат Ники и Домена Петер на ОИ-2014 и ОИ-2022 завоевал золото, два серебра и бронзу, а еще один брат Цене был серебряным призером Игр-2022.

Российские спортсмены на Играх-2026 в прыжках с трамплина не представлены. Олимпийские игры в Италии продлятся до 22 февраля.