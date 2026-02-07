 Перейти к основному контенту
Перед Олимпиадой в одном из видов спорта разгорелся «пенисгейт»

До начала старта Олимпийских игр в Италии стало известно о новых и необычных ухищрениях спортсменов в прыжках с трамплина для завоевания олимпийских медалей. «РБК Спорт» рассказывает, что такое «пенисгейт»
Фото: John Moore / Getty Images
Фото: John Moore / Getty Images

В преддверии зимних Олимпийских игр в Италии разгорелся необычный скандал, связанный со спортсменами в прыжках с трамплина, который получил название «пенисгейт». Атлетов подозревают в использовании косметических инъекций (а точнее гиалуроновой кислоты) в гениталии для получения преимущества на соревнованиях.

Первые сообщения о новой технологии мошенничества появились в немецком издании Bild еще в январе, однако только непосредственно перед Олимпиадой Всемирное антидопинговое агентство (WADA) признало, что действительно изучает подобные случаи, не упомянув конкретных имен и даже стран.

Федерация лыжных видов спорта (FIS) уже заявила, что вводит новые меры против манипуляций: продвинутое 3D-сканирование тела и костюмов, переработанные костюмы для предотвращения вмешательства и микрочипы в ткани, проверяющие наличие манипуляций. Также будет система карточек, как в футболе: за нарушение правил экипировки спортсмен получит желтую карточку. Повторное нарушение приведет к красной и дисквалификации из следующего этапа соревнований.

«РБК Спорт» рассказывает, для чего спортсмены идут на такие ухищрения и как эти инъекции дают им преимущество на фоне соперников.

Как работают эти «косметические» инъекции

Фото: Yong Teck Lim / Getty Images
Фото: Yong Teck Lim / Getty Images

В прыжках с трамплина действует строгая система контроля экипировки, особенно аэродинамических костюмов. Размер и форма костюма четко регламентированы, так как даже незначительное увеличение площади поверхности на форме может повлиять на подъемную силу и дальность полета.

Суть предполагаемой «лазейки» заключается в том, что перед началом сезона проводятся 3D-сканирования тел спортсменов, в том числе измеряется длина от самой низкой точки области гениталий до пола. Введение гиалуроновой кислоты в пенис приводит к его увеличению. Соответственно, расстояние до пола меняется, и спортсмен получает право на больший размер костюма. Таким образом, создается большая площадь поверхности костюма и увеличивается подъемная сила во время прыжка. В результате спортсмен может дольше находиться в воздухе и дальше пролететь, что дает преимущество в борьбе за призовые места.

Комбинезон как способ мошенничества

Фото: Lars Baron / Getty Images
Фото: Lars Baron / Getty Images

И без инъекций некоторые страны шли на различные ухищрения с костюмами. Так, в прошлом году разгорелся скандал на чемпионате мира, когда два норвежских тренера по прыжкам с трамплина и техник по костюмам были отстранены FIS на 18 месяцев за манипуляции. В центре спора оказались олимпийские чемпионы Мариус Линдвик и Иоганн Андре Форфанг, которых обвинили в использовании измененных комбинезонов (на них были армированной нитью усилены швы, что не соответствовало изначальному стандарту, но при этом улучшало аэродинамику).

По итогу спортсмены были дисквалифицированы, а Линдвик также лишен серебряной медали.

Норвежская федерация лыжного спорта признала, что команда манипулировала костюмами, но заявила о невиновности прыгунов. FIS оштрафовала спортсменов на 5 тыс. швейцарских франков (около $6,2 тыс.). Юристы отстраненных лиц назвали решение FIS «непропорционально строгим», отметив, что подобные нарушения ранее не влекли таких серьезных последствий.

«В прошлом были дисквалификации, немало. Это часть спорта, — приводит слова представителя Международной лыжной федерации (FIS) Бруно Сасси New York Post. — Но никогда не было такой дерзкой попытки не только нарушить правила, но и просто сделать что-то... обманывать систему так, что это сильно отличается от простого костюма, который чуть длиннее или немного свободен».

