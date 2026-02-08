Линдси Вонн увезли на вертолете с трассы Олимпиады после жесткого падения

Американка, приехавшая на Игры после тяжелой травмы колена, упала в начале скоростного спуска, задев ворота. Ее увезли с трассы на вертолете

Фото: Ezra Shaw / Getty Images

Олимпийская чемпионка Ванкувера американская горнолыжница Линдси Вонн упала вскоре после старта в скоростном спуске на Олимпиаде в Италии и получила травмы.

Вонн задела ворота, ее развернуло и она упала на высокой скорости.

К спортсменке сразу прибыла помощь, через некоторое время на трассу за ней прилетел вертолет.

Вонн решила выступить на Олимпиаде после полученной 30 января травмы колена во время скоростного спуска на этапе Кубка мира в Кран-Монтане (Швейцария). С трассы ее увезли на вертолете. Горнолыжнице диагностировали полный разрыв передней крестообразной связки левого колена.

Вонн является олимпийской чемпионкой 2010 года в скоростном спуске, четырехкратной обладательницей Большого хрустального глобуса Кубка мира (2008, 2009, 2010, 2012) и двукратной чемпионкой мира.

Вонн завершила карьеру в 2019 году из-за проблем с правым коленом, но вернулась в конце 2024-го.