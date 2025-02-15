Комментатор Роман Скворцов сообщил, что проведет еще неделю в больнице
Спортивный комментатор Роман Скворцов, который попал в реанимацию в результате избиения в Новосибирске, проведет в больнице еще около недели. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.
«Не прочитал еще даже половины, скажу одно: тронут, извините, что подвел. Все будет хорошо, недельку еще надо долежать, а там через месяц и в хоккейку двигаться разрешат. Всем огромное спасибо за поддержку», — написал Скворцов.
Комментатор, который приехал в Новосибирск на Матч звезд КХЛ, попал в реанимацию в ночь на 9 февраля с травмой головы. Ему диагностировали ушиб мозга и гематому. 12 февраля его перевели из реанимации в одноместную палату.
Записи камер видеонаблюдения свидетельствуют о конфликте Скворцова с двумя мужчинами на улице возле бара в центре города. Один из мужчин ударил журналиста, и тот упал.
Было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 112 УК (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, предусматривает до трех лет лишения свободы).
Подозреваемого в нападении на Скворцова задержали 14 февраля, позднее его отпустили под подписку о невыезде.
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