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Комментатор Роман Скворцов сообщил, что проведет еще неделю в больнице

Спортивный комментатор попал в реанимацию в Новосибирске с травмой головы в ночь на 9 февраля. Он пострадал в результате конфликта у одного из баров города. Скворцов рассказал, что «недельку еще надо долежать»
Роман Скворцов
Роман Скворцов (Фото: Елена Никитченко / ТАСС)

Спортивный комментатор Роман Скворцов, который попал в реанимацию в результате избиения в Новосибирске, проведет в больнице еще около недели. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.

«Не прочитал еще даже половины, скажу одно: тронут, извините, что подвел. Все будет хорошо, недельку еще надо долежать, а там через месяц и в хоккейку двигаться разрешат. Всем огромное спасибо за поддержку», — написал Скворцов.

Комментатор, который приехал в Новосибирск на Матч звезд КХЛ, попал в реанимацию в ночь на 9 февраля с травмой головы. Ему диагностировали ушиб мозга и гематому. 12 февраля его перевели из реанимации в одноместную палату.

ТАСС узнал, что подозреваемый в избиении Скворцова вышел под подписку
Спорт
Роман Скворцов

Записи камер видеонаблюдения свидетельствуют о конфликте Скворцова с двумя мужчинами на улице возле бара в центре города. Один из мужчин ударил журналиста, и тот упал.

Было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 112 УК (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, предусматривает до трех лет лишения свободы).

Подозреваемого в нападении на Скворцова задержали 14 февраля, позднее его отпустили под подписку о невыезде.

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