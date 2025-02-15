Большунов рассказал, как у него потух фонарь на ночной гонке в Италии
Трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов рассказал «Матч ТВ», что во время гонки Sudtirol Moonlight Classic у него потух налобный фонарь.
Большунов 13 февраля выиграл 30-километровую гонку в Италии. Это был его первый международный старт после отстранения российских лыжников. Гонка проходила в темное время суток при искусственном освещении, лыжники использовали налобные фонари.
«Это было за 10 км (до финиша). У меня был классный фонарь, сам такой сделал. Я бежал на самом маленьком режиме, то есть экономном. Думаю, что на спуске включу дальний свет, а он взял и потух», — рассказал Большунов.
По словам Большунова, он очень сильно тогда переживал. «Ребята все останавливаются, хотя у них хорошие фонари. То есть они боятся ехать со спуска, а я выехал вперед, включаю дальний, а он у меня не работает», — добавил лыжник.
Трехкратный олимпийский чемпион был заявлен на гонку под российским флагом, но в официальном протоколе триколор в итоге убрали. Итальянский лыжник Лоренцо Бузин, занявший второе место, пришел на церемонию награждения с флагом Украины на рукаве.
Российские лыжники отстранены от соревнований под эгидой международной федерации (FIS) с 2022 года.
Moonlight Classic — это ежегодная массовая гонка, в которой участвуют как профессионалы, так и любители. Эта гонка не входит в календарь FIS, ее организаторы сами принимают решение, кого допускать на старт.
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