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Итальянец пришел на награждение с Большуновым с флагом Украины на рукаве

Лоренцо Бузин отметил, что ничего не имеет против российского лыжника как человека и они поздравили друг друга на финише гонки Moonlight Classic
Фото: Moonlight Classic
Фото: Moonlight Classic

Итальянский лыжник Лоренцо Бузин, уступивший первое место в гонке в Италии Александру Большунову, пришел на церемонию награждения с флагом Украины на рукаве. Спортсмен заявил ТАСС, что не имеет ничего против россиянина.

Накануне Большунов выиграл 30-километровую гонку в Италии Sudtirol Moonlight Classic. Это был его первый международный старт после отстранения российских лыжников.

«Его появление было действительно неожиданным, поскольку я и мои товарищи по команде считали, что российским спортсменам запрещено участвовать в каких-либо официальных соревнованиях за пределами России», — сказал Бузин.

По словам итальянца, это была честная гонка и Большунов был быстрее. «Хочу сказать, что я ничего не имею против Большунова как человека, он тоже поздравил меня на финише, как только я приехал, и я сделал то же самое, мы пожали друг другу руки, потому что таким и должен быть спорт», — добавил Бузин.

Большунову предложили выступить еще в двух гонках в Италии
Спорт
Александр Большунов

Трехкратный олимпийский чемпион был заявлен на гонку под российским флагом, но в официальном протоколе триколор в итоге убрали.

Российские лыжники отстранены от соревнований под эгидой международной федерации (FIS) с 2022 года.

Moonlight Classic — это ежегодная массовая гонка, в которой участвуют как профессионалы, так и любители. Эта гонка не входит в календарь FIS, ее организаторы сами принимают решение, кого допускать на старт.

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