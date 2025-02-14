Организаторы лыжной гонки в Италии убрали флаг России из протокола
Организаторы лыжной гонки Moonlight Classic в Италии убрали российский флаг рядом с именем лыжника Александра Большунова в официальном протоколе соревнований, сообщает ТАСС.
В стартовом листе напротив имени российского спортсмена не стояло никакой отметки о стране, которую он представляет.
Спортсмен выиграл масс-старт классическим стилем. Россиянин преодолел дистанцию за 1:18.19,2. Второе место занял итальянец Лоренцо Бузин.
Ранее трехкратный олимпийский чемпион был заявлен на гонку под российским флагом.
10 февраля имя Большунова появилось в старт-листе на сайте соревнований Moonlight Classic. В протоколе у лыжника было указано российское гражданство.
Участием россиянина в гонке возмущалась, в частности, украинский депутат и бывшая легкоатлетка Ольга Саладуха. Против также выступил чемпион Олимпиады в Пекине в командном спринте норвежский лыжник Эрик Вальнес.
Moonlight Classic — это ежегодная массовая гонка, в которой участвуют как профессионалы, так и любители. В прошлом году самому возрастному спортсмену, заявленному на дистанцию 30 км у мужчин, было 70 лет. Эта гонка не входит в календарь FIS, ее организаторы сами принимают решение, кого допускать на старт.
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