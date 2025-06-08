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Спорт ,  
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Главу «Марафона» избрали президентом Федерации тяжелой атлетики России

Глава «Марафона» Винокуров стал президентом Федерации тяжелой атлетики России
У Александра Винокурова не было конкурентов. Он сменил на посту Дмитрия Василенко. Тот победил на выборах в ноябре, но федерации вскоре приостановили аккредитацию
Александр Винокуров
Александр Винокуров (Фото: Телеграм-канал ФТАР)

Главу инвестиционной компании «Марафон» Александра Винокурова на безальтернативной основе избрали президентом Федерации тяжелой атлетики России (ФТАР), сообщила пресс-служба организации.

В январе с Винокуровым встречался министр спорта Михаил Дегтярев, который после этого заявил, что «такие деятельные люди... обязательно должны быть интегрированы в спортивную семью».

Винокуров сменил на посту главы ФТАР бывшего шорт-трекиста Дмитрия Василенко, который неожиданно выиграл выборы в ноябре 2024-го. Уже в декабре, как писало агентство «Весь спорт», Минспорт приостановил действие аккредитации ФТАР.

Главе «Марафона» предложили возглавить Федерацию тяжелой атлетики России
Спорт
Александр Винокуров

«Мы должны не только укрепить позиции российской тяжелой атлетики на мировой арене, но и по-настоящему популяризовать это направление», — заявил после избрания Винокуров.

Группе «Марафон» принадлежат доли компаний «Магнит», «Дикси», «Азбука вкуса» и других. «Марафон» сотрудничает с Федерацией регби, РФС, московским и махачкалинским «Динамо», поддерживает «Московский марафон» и другие спортивные мероприятия.

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Анна Сатдинова
тяжелая атлетика Александр Винокуров «Марафон Групп»
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