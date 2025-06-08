Главу «Марафона» избрали президентом Федерации тяжелой атлетики России

У Александра Винокурова не было конкурентов. Он сменил на посту Дмитрия Василенко. Тот победил на выборах в ноябре, но федерации вскоре приостановили аккредитацию

Александр Винокуров (Фото: Телеграм-канал ФТАР)

Главу инвестиционной компании «Марафон» Александра Винокурова на безальтернативной основе избрали президентом Федерации тяжелой атлетики России (ФТАР), сообщила пресс-служба организации.

В январе с Винокуровым встречался министр спорта Михаил Дегтярев, который после этого заявил, что «такие деятельные люди... обязательно должны быть интегрированы в спортивную семью».

Винокуров сменил на посту главы ФТАР бывшего шорт-трекиста Дмитрия Василенко, который неожиданно выиграл выборы в ноябре 2024-го. Уже в декабре, как писало агентство «Весь спорт», Минспорт приостановил действие аккредитации ФТАР.

«Мы должны не только укрепить позиции российской тяжелой атлетики на мировой арене, но и по-настоящему популяризовать это направление», — заявил после избрания Винокуров.

Группе «Марафон» принадлежат доли компаний «Магнит», «Дикси», «Азбука вкуса» и других. «Марафон» сотрудничает с Федерацией регби, РФС, московским и махачкалинским «Динамо», поддерживает «Московский марафон» и другие спортивные мероприятия.