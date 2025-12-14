Коростелев стал 25-м в гонке в Давосе и завоевал еще три квоты на Олимпиаду

Лыжник Коростелев завоевал еще три квоты на Олимпиаду

Коростелев показал 25-й результат в «разделке» на 10 км на этапе Кубка мира в Давосе, первые пять мест заняли норвежцы. При этом россиянин выполнил норматив еще на три квоты на Олимпиаду

Савелий Коростелев (Фото: Maxim Thore / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Российский лыжник Савелий Коростелев занял 25-е место в индивидуальной гонке с раздельным стартом на 10 км свободным стилем на этапе Кубка мира в швейцарском Давосе.

Коростелев, выступавший в нейтральном статусе, показал время 24 минуты 1 секунда. Он уступил победителю норвежцу Эйнару Хедегарту 1 минуту 20,3 секунды. Первые пять мест в гонке заняли норвежцы.

Коростелев завоевал еще три квоты на участие в Олимпиаде в Италии — в скиатлоне, гонке с раздельным стартом и марафоне, отмечает «Матч ТВ». Накануне он и Дарья Непряева взяли квоты в спринте.

Коростелев и Непряева, а также фристайлистка Анастасия Таталина первыми из россиян получили нейтральный статус от Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS).

Коростелеву 22 года, он чемпион мира среди юниоров и многократный чемпион России. После отстранения спортсменов в 2022 году стал одним из главных конкурентов лидера сборной России Александра Большунова.