Лыжник Коростелев завоевал еще три квоты на Олимпиаду
Российский лыжник Савелий Коростелев занял 25-е место в индивидуальной гонке с раздельным стартом на 10 км свободным стилем на этапе Кубка мира в швейцарском Давосе.
Коростелев, выступавший в нейтральном статусе, показал время 24 минуты 1 секунда. Он уступил победителю норвежцу Эйнару Хедегарту 1 минуту 20,3 секунды. Первые пять мест в гонке заняли норвежцы.
Коростелев завоевал еще три квоты на участие в Олимпиаде в Италии — в скиатлоне, гонке с раздельным стартом и марафоне, отмечает «Матч ТВ». Накануне он и Дарья Непряева взяли квоты в спринте.
Коростелев и Непряева, а также фристайлистка Анастасия Таталина первыми из россиян получили нейтральный статус от Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS).
Коростелеву 22 года, он чемпион мира среди юниоров и многократный чемпион России. После отстранения спортсменов в 2022 году стал одним из главных конкурентов лидера сборной России Александра Большунова.
Обсудите новость в телеграм-канале «РБК Спорт».
Проект о людях, создающих позитивные долгосрочные изменения в бизнесе и обществе
Проект о людях, создающих позитивные долгосрочные изменения в бизнесе и обществе
Что такое импакт и почему он критически важен для бизнеса в 2025 году
Психолог Асмолов: «Ключевой вопрос в развитии компании — поиск смысла»
Что останется после меня: как поиск смысла формирует устойчивые компании
Как и для чего бизнес инвестирует в социальную инфраструктуру