Российский лыжник Коростелев отобрался на Олимпиаду
Российский лыжник Савелий Коростелев показал 52-й результат в квалификации в личном спринте свободным стилем на третьем этапе Кубка мира, который проходит в Давосе.
Дистанцию в 1,2 км он пробежал за 2 минуты 28,15 секунды.
Лучшим стал француз Люка Шанава (2.19,83), россиянин уступил ему 8,32 секунды. Пятикратный олимпийский чемпион норвежец Йоханнес Клебо (+1,12) показал третий результат.
Коростелев уложился в квалификационный норматив и отобрался на Олимпийские игры 2026 года в Италии. Ранее 13 декабря квоту на участие в олимпийском турнире завоевала Дарья Непряева.
Коростелев и Непряева не смогли выйти в 1/4 финала, где выступят по 30 лучших лыжников. Гонки на вылет пройдут позднее в субботу.
10 декабря Коростелев и Непряева первыми из российских лыжников получили нейтральные статусы от Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS).
Коростелеву 22 года, он чемпион мира среди юниоров и многократный чемпион России. После отстранения спортсменов в 2022 году стал одним из главных конкурентов лидера сборной России Александра Большунова.
