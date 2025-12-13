Российский лыжник Коростелев отобрался на Олимпиаду

Савелий Коростелев не смог выйти в 1/4 финала в спринте на этапе Кубка мира в Давосе, но все равно уложился в квалификационный норматив

Савелий Коростелев (Фото: Maxim Thore / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Российский лыжник Савелий Коростелев показал 52-й результат в квалификации в личном спринте свободным стилем на третьем этапе Кубка мира, который проходит в Давосе.

Дистанцию в 1,2 км он пробежал за 2 минуты 28,15 секунды.

Лучшим стал француз Люка Шанава (2.19,83), россиянин уступил ему 8,32 секунды. Пятикратный олимпийский чемпион норвежец Йоханнес Клебо (+1,12) показал третий результат.

Коростелев уложился в квалификационный норматив и отобрался на Олимпийские игры 2026 года в Италии. Ранее 13 декабря квоту на участие в олимпийском турнире завоевала Дарья Непряева.

Коростелев и Непряева не смогли выйти в 1/4 финала, где выступят по 30 лучших лыжников. Гонки на вылет пройдут позднее в субботу.

10 декабря Коростелев и Непряева первыми из российских лыжников получили нейтральные статусы от Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS).

Коростелеву 22 года, он чемпион мира среди юниоров и многократный чемпион России. После отстранения спортсменов в 2022 году стал одним из главных конкурентов лидера сборной России Александра Большунова.