Лыжник Коростелев назвал ужасным свое выступление в спринте на Кубке мира

Россиянин в своей дебютной гонке на Кубке мира в Давосе заняв в квалификации 52-е место и не смог выйти в четвертьфинал

Савелий Коростелев (Фото: Maxim Thore / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Российский лыжник Савелий Коростелев считает ужасным свою первую гонку на третьем этапе Кубка мира в Давосе. Об этом он заявил VG.

Российские лыжники впервые с 2022 года приняли участие в международном турнире. Коростелев и Дарья Непряева, которые получили нейтральный статус, заняли 52-е и 39-е места соответственно в квалификации в спринте и не смогли выйти в 1/4 финала.

«Выступление было дерьмовым», — заявил Коростелев и рассмеялся.

«Для зрителей это все выглядит как двухминутный забег, который кажется легким. Но для меня это было очень сложно, особенно последние 30 секунд — тогда у меня горели ноги», — добавил лыжник.

При этом Коростелев и Непряева смогли уложиться в квалификационный норматив и завоевали квоты на Олимпийские игры 2026 года в Италии.

В воскресенье Коростелев стартует в Давосе в гонке с раздельным стартом. «Надеюсь, завтра будет лучше, чем сегодня», — отметил 22-летний лыжник, добавив, что его целью является завоевание медали на Олимпийских играх.