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Олимпиада-2024 в Париже ,  
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Федерация настольного тенниса смягчила требования допуска для россиян

Федерация: российские игроки в настольный теннис пока не отобрались на Олимпиаду
Сюжет
Олимпиада-2024 в Париже
В Федерации настольного тенниса России сообщили, что международная федерация на прошлой неделе отказалась от совсем «неприемлемых для граждан России» требований допуска, но перспективы участия в Олимпиаде пока неясны
Фото: Donald Miralle / Getty Images
Фото: Donald Miralle / Getty Images

Пока никто из российских игроков в настольный теннис не квалифицировался на Олимпийские игры в Париже, расписание отборочных турниров еще не опубликовано, а международная федерация (ITTF) только недавно согласилась на более-менее приемлемые требования для допуска. Об этом «РБК Спорт» заявил вице-президент Федерации настольного тенниса России Роман Марков.

МОК 8 декабря допустил россиян на Игры в Париже на условиях строгих ограничений и отметил, что пока на Олимпиаду квалифицировались только восемь спортсменов из России.

«Пока никто не квалифицировался на Олимпиаду в связи с тем, что не было возможности участия в международных турнирах. Соответственно, рейтинг у игроков остановился, он уже никакой в общем-то», — сказал Марков.

Он отметил, что ITTF в предыдущих версиях условий участия россиян «все время предлагала формулировки, неприемлемые для граждан России». «В четверг вот они прислали документ с более-менее приемлемыми формулировками, более-менее есть что почитать», — сказал Марков.

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Фото:imago / sportfotodienst / Global Look Press

«Конечно, мы ищем возможность, чтобы российские теннисисты вернулись на международную арену. Но опять же, это все должно быть в рамках. Сам президент поручил искать возможность, мы ее ищем, но в рамках законодательства Российской Федерации. Конечно, в приватных беседах им нас не хватает, российских спортсменов. Контакт есть, переговоры есть, а чем это все закончится — увидим. Установка на добро и позитив», — резюмировал вице-президент ФНТР.

На Олимпиаде в Париже будет разыграно пять комплектов медалей в настольном теннисе — одиночном и парном разрядах у мужчин и женщин, а также в миксте.

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Пространство выбора

Быстрое заселение

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