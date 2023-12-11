Федерация настольного тенниса смягчила требования допуска для россиян
Пока никто из российских игроков в настольный теннис не квалифицировался на Олимпийские игры в Париже, расписание отборочных турниров еще не опубликовано, а международная федерация (ITTF) только недавно согласилась на более-менее приемлемые требования для допуска. Об этом «РБК Спорт» заявил вице-президент Федерации настольного тенниса России Роман Марков.
МОК 8 декабря допустил россиян на Игры в Париже на условиях строгих ограничений и отметил, что пока на Олимпиаду квалифицировались только восемь спортсменов из России.
«Пока никто не квалифицировался на Олимпиаду в связи с тем, что не было возможности участия в международных турнирах. Соответственно, рейтинг у игроков остановился, он уже никакой в общем-то», — сказал Марков.
Он отметил, что ITTF в предыдущих версиях условий участия россиян «все время предлагала формулировки, неприемлемые для граждан России». «В четверг вот они прислали документ с более-менее приемлемыми формулировками, более-менее есть что почитать», — сказал Марков.
«Конечно, мы ищем возможность, чтобы российские теннисисты вернулись на международную арену. Но опять же, это все должно быть в рамках. Сам президент поручил искать возможность, мы ее ищем, но в рамках законодательства Российской Федерации. Конечно, в приватных беседах им нас не хватает, российских спортсменов. Контакт есть, переговоры есть, а чем это все закончится — увидим. Установка на добро и позитив», — резюмировал вице-президент ФНТР.
На Олимпиаде в Париже будет разыграно пять комплектов медалей в настольном теннисе — одиночном и парном разрядах у мужчин и женщин, а также в миксте.
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