Как в России отреагировали на решение МОК по допуску на Олимпиаду-2024

Как в России отреагировали на решение МОК по допуску на Олимпиаду-2024

МОК допустил российских спортсменов к Олимпиаде-2024 при соблюдении жестких критериев. В России не все оказались довольны этим решением, а рекордсмен мира отказался от поездки в Париж. «РБК Спорт» собрал реакции на решение МОК

Фото: imago / sportfotodienst / Global Look Press

МОК 8 декабря объявил о допуске российских спортсменов к участию в Олимпиаде в Париже в нейтральном статусе и при соблюдении критериев. МОК выдвинул целый ряд требований к россиянам: соревноваться они смогут исключительно как нейтральные спортсмены без упоминания страны (называться команда будет «индивидуальные нейтральные атлеты»);

участвовать в командных соревнованиях россияне и белорусы не будут;

попасть на Игры смогут лишь те, кто пройдет отборочные соревнования, сейчас это всего 11 человек (восемь россиян и трое белорусов);

российская символика (в том числе флаг и герб) будет запрещена на всех официальных мероприятиях Игр;

российские официальные лица, попавшие под санкции, не смогут посещать Игры;

не смогут принять участие в Играх спортсмены, которые публично поддерживали военную операцию;

не будут допущены спортсмены, имеющие отношение к силовым структурам России и Белоруссии;

все спортсмены должны согласиться с обновленной хартией, в которой говорится о мирных задачах олимпийского движения.

Олег Матыцин, министр спорта

«Конечно, те спортсмены, которые добились успеха на соревнованиях и добились права участвовать, наверное, они будут участвовать. Мы всегда болеем за наших, это наши спортсмены, члены нашей спортивной семьи, продукт нашей спортивной системы, как бы ни пытались ее кромсать, вносить раскол внутри российского общества, противопоставлять одних спортсменов другим.

Мы не отрицаем, что участие в Олимпиаде — это мечта спортсмена, но условия, которые нам предлагают, абсолютно дискриминационные, идут вразрез с базовыми олимпийскими принципами международной спортивной семьи. Руководители международных спортивных федераций, МОК наносят ущерб имиджу самих Олимпийских игр», — сказал Матыцин журналистам.

Валентина Родионенко, старший тренер сборной по спортивной гимнастике

«Мы примем участие лишь при нашем условии отмены унизительных требований. На данный момент никто не квалифицировался», — сообщила Родионенко «РБК Спорт».

Максим Агапитов, президент Федерации тяжелой атлетики России

«Условия допуска российских тяжелоатлетов до международных соревнований невыполнимы, неприемлемы, дискриминационные, нарушают права человека и олимпийскую хартию, призывают нарушать законодательство России. Подобного рода провокации не рассматриваются как возможность участия в фестивале, который по какой-то нелепой случайности носит название Олимпийских Игр.

Нейтральный статус нашими спортсменами тоже не рассматривается в обмен на допуск. Мы готовы выступать на равных для всех спортсменов условиях в соревнованиях, организованных в соответствии с уставом организации и прочими регламентирующими документами», — сказал Агапитов «РБК Спорт»

Михаил Мамиашвили, президент Федерации спортивной борьбы России

«Теперь осталось сдать кровь, измерить черепа, и можно будет выступать», — сказал «РБК Спорт» Мамиашвили, отметив дискриминационный характер критериев.

Татьяна Кириенко, генеральный секретарь Федерации бокса России

«Ничего не ясно с отбором на Олимпийские игры по линии бокса: сроков нет, мест нет. Это решение просто неприятно, это обезличивание. Боксеры объявили, что в нейтральном статусе выступать не будут», — цитирует Кириенко ТАСС.

Шамиль Тарпищев, президент Федерации тенниса России

«Допустили, хорошо, конечно, но поздно. Во многих видах отборочные турниры уже прошли, и многие никак уже не успеют квалифицироваться на Олимпиаду. Плюс решать [вопрос об участии] будут международные федерации, и в каком виде все это будет — непонятно.

У нас решение Международной федерации тенниса можно ожидать до последнего момента — до Открытого чемпионата Франции (пройдет в мае—июне. — РБК). По рейтингу все наши теннисисты проходят, но как будет — сейчас смысла нет гадать», — сказал Тарпищев ТАСС.

Ирина Винер, глава Всероссийской федерации художественной гимнастики

«Нам такие унизительные условия без флага и гимна неприемлемы. Более того, во многих видах спорта наши спортсмены уже лишились возможности отобраться на Олимпиаду. В той же художественной гимнастике после запрета Европейского гимнастического союза мы лишились возможности бороться за единственную путевку весной следующего года», — сказала Винер ТАСС.

Климент Колесников, рекордсмен мира по плаванию на 50 м на спине

«Это хорошо, что МОК в принципе пошел на этот шаг и принял решение по допуску. Другое дело, что условия нейтрального статуса от World Aquatics остаются прежними. Не соглашаешься с ними — не получаешь нейтральный статус World Aquatics. Не получаешь нейтральный статус — не отбираешься на Олимпиаду.

Могу говорить только за себя. Есть ребята, которые готовы пойти на эти условия международных федераций и выступить. Я буду рад за них, если они поедут на Олимпиаду. Я на это пойти не могу», — сказал Колесников «Матч ТВ».

Евгения Чикунова, рекордсменка мира по плаванию на дистанции 200 м брассом

«Хорошо, что в допуске до Олимпиады в Париже МОК пошел нам навстречу. Только теперь совершенно непонятно, как вообще на Олимпиаду отбираться и как оно теперь все будет, какие будут требования. Ситуация такая, что уже вообще ничего не жду. Но, как уже сказала, рада, что нам пошли навстречу», — заявила Чикунова «Матч ТВ».

Андрей Минаков, трехкратный призер чемпионата мира 2019 года по плаванию

«Будем ждать комментария непосредственно от Всероссийской федерации плавания. На данный момент не вижу перспектив. Непонятно, как это будет выглядеть, но интересно посмотреть, как это все будет развиваться дальше», — сказал Минаков «РИА Новости».