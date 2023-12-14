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ESPN узнал дату боя Энтони Джошуа и Деонтея Уайлдера

ESPN: Энтони Джошуа и Деонтей Уайлдер договорились устроить бой 9 марта
Бой состоится 9 марта в Эр-Рияде, если оба боксера успешно и без травм завершат свои поединки 23 декабря
Энтони Джошуа
Энтони Джошуа (Фото: James Chance / Getty Images)

Бывшие чемпионы мира в тяжелом весе британец Энтони Джошуа и американец Деонтей Уайлдер достигли соглашения о поединке, возможность которого обсуждается еще с 2019 года, сообщает ESPN со ссылкой на источники.

Бой планируется провести в Эр-Рияде 9 марта, но он состоится при условии, что оба боксера успешно и без травм завершат свои поединки с другими соперниками, запланированные на 23 декабря в столице Саудовской Аравии.

Джошуа встретится со шведом Отто Валлином, а Уайлдер — с новозеландцем Джозефом Паркером.

Стала известна дата боя Усика и Фьюри за титул абсолютного чемпиона
Спорт
Фото: Justin Setterfield/Getty Images

На счету 34-летнего Джошуа 26 побед и три поражения, в том числе два от украинца Александра Усика.

У 38-летнего Уайлдера 43 победы, а также два поражения и одна ничья в трех боях с Тайсоном Фьюри.

Британцу принадлежали пояса IBF, WBA, WBO и IBO, Уайлдер владел титулом WBC.

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Теги
Анна Сатдинова
бокс Деонтей Уайлдер Энтони Джошуа

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