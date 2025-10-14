Шестой чемпионский бой с россиянином пройдет в 2025 году в UFC

Петр Ян встретится с Мерабом Двалишвили в поединке за титул легчайшего дивизиона UFC. Первая встреча бойцов состоялась в марте 2023 года, тогда грузинский спортсмен одержал победу единогласным решением судей

Петр Ян (Фото: Global Look Press)

Российский боец Петр Ян проведет реванш против действующего чемпиона легчайшего дивизиона UFC грузина Мераба Двалишвили. Об этом сообщает пресс-служба лиги.

Поединок состоится в рамках турнира UFC 323 в Лас-Вегасе (США) в ночь на 7 декабря по московскому времени.

Двалишвили и Ян уже встречались в марте 2023 года: тогда грузинский боец одержал победу единогласным решением судей.

32-летний Ян, экс-чемпион UFC в легчайшем весе, в июле победил американца Маркуса Макги, выиграв третий поединок подряд после неудачной серии из трех поражений. Всего на его счету 19 побед и пять поражений в ММА.

На счету 34-летнего Двалишвили 21 победа и четыре поражения. Он два раза защитил титул чемпиона UFC в легчайшем весе. Грузин стал чемпионом в сентябре 2024 года, победив Шона О'Мэлли. В январе Двалишвили первый раз защитил титул в поединке против россиянина Умара Нурмагомедова, а в июне снова победил О'Мэлли.

Для российских бойцов поединок Яна станет шестым чемпионским в 2025 году. Ранее Ислам Махачев провел защиту титула в легком весе против Ренато Мойкано, а 15 ноября проведет поединок за пояс против чемпиона в полусреднем весе Джека Делла Маддалены. Магомед Анкалаев в марте завоевал пояс в полутяжелом весе в бою с Алексом Перейрой, однако в октябре уступил титул. Кроме того, Умар Нурмагомедов в январе уступил Двалишвили в поединке за пояс.