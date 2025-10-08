 Перейти к основному контенту
Российский боец получил контракт в UFC, проиграв отборочный поединок

Российский боец Вологдин получил контракт в UFC, проиграв отборочный поединок
Марк Вологдин уступил единогласным решением судей эквадорцу Адриану Луне Мартинетти на DWCS, но глава UFC Дэйна Уайт был впечатлен поединком и предложил контракт обоим бойцам
Фото: Личный архив Марка Вологдина
Фото: Личный архив Марка Вологдина

Российский боец Марк Вологдин получил контракт в UFC, несмотря на поражение в отборочном турнире.

В ночь на 8 октября в рамках турнира Dana White’s Contender Series (DWCS, отборочный турнир в UFC) 25-летний Вологдин уступил единогласным решением судей эквадорцу Адриану Луне Мартинетти.

При этом оба бойца весь поединок почти не думали об обороне, а Вологдин заканчивал бой с сильным рассечением. Глава UFC Дэйна Уайт стоя им аплодировал после завершения поединка.

Позднее Уайт назвал этот бой одним из лучших поединков в истории DWCS, предложил Вологдину и Мартинетти контракты в UFC и присудил им бонусы в размере $25 тыс.

На счету Вологдина 12 побед, четыре поражения и одна ничья в ММА в карьере.

Кроме того, контракт в UFC получил 30-летний россиянин Магомед Зайнуков, победивший на DWCS бразильца Лукаса Кальдаса единогласным решением судей. В активе Зайнукова семь побед и ни одного поражения в ММА.

Больше новостей в телеграм-канале «РБК Спорт».

Иван Витченко Иван Витченко
смешанные единоборства (ММА) UFC Дэйна Уайт
