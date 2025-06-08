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Двалишвили защитил титул чемпиона UFC в легчайшем весе

Мераб Двалишвили в главном поединке турнира UFC 316 второй раз победил американца Шона О'Мэлли
Мераб Двалишвили
Мераб Двалишвили (Фото: Harry How / Getty Images)

Грузинский боец Мераб Двалишвили победил американца Шона О'Мэлли в главном поединке турнира UFC 316, который прошел в Ньюарке (штат Нью-Джерси, США).

Поединок продолжался три раунда и завершился после удачного удушающего приема Двалишвили.

Двалишвили второй раз защитил титул чемпиона UFC в легчайшем весе. Грузин стал чемпионом в сентябре 2024 года, победив О'Мэлли. В январе Двалишвили первый раз защитил титул в поединке против россиянина Умара Нурмагомедова.

На счету 34-летнего Двалишвили теперь 20 побед и четыре поражения.

У 30-летнего О'Мэлли теперь 18 побед и три поражения в ММА, еще один поединок был признан несостоявшимся.

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Теги
смешанные единоборства (ММА) UFC Мераб Двалишвили Шон О'Мэлли
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