Двалишвили защитил титул чемпиона UFC в легчайшем весе
Грузинский боец Мераб Двалишвили победил американца Шона О'Мэлли в главном поединке турнира UFC 316, который прошел в Ньюарке (штат Нью-Джерси, США).
Поединок продолжался три раунда и завершился после удачного удушающего приема Двалишвили.
Двалишвили второй раз защитил титул чемпиона UFC в легчайшем весе. Грузин стал чемпионом в сентябре 2024 года, победив О'Мэлли. В январе Двалишвили первый раз защитил титул в поединке против россиянина Умара Нурмагомедова.
На счету 34-летнего Двалишвили теперь 20 побед и четыре поражения.
У 30-летнего О'Мэлли теперь 18 побед и три поражения в ММА, еще один поединок был признан несостоявшимся.
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