Соболев попал в стартовый состав «Зенита» на матч с ЦСКА
Петербургский «Зенит» объявил стартовый состав на гостевой матч восьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против московского ЦСКА.
С первых минут на поле выйдет нападающий Александр Соболев, который перешел в «Зенит» из московского «Спартака» 30 августа. Это будет его дебютный официальный матч за петербургский клуб.
Игра начнется в 16:30 мск.
После подписания контракта Соболев обратился к болельщикам «Зенита» с просьбой дать ему шанс, пообещал своим отношением к команде и городу все доказать, отметив, что перешел в сильнейшую команду России.
Тем не менее фанаты «Зенита» оскорбляли Соболева перед дебютом за петербургский клуб в товарищеском матче с «Кайратом» 8 сентября.
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