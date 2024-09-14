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Соболев попал в стартовый состав «Зенита» на матч с ЦСКА

Новичок «Зенита», который перешел в петербургский клуб 30 августа из «Спартака», дебютирует за «сине-бело-голубых»
Александр Соболев
Александр Соболев (Фото: телеграм-канал ФК «Зенит»)

Петербургский «Зенит» объявил стартовый состав на гостевой матч восьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против московского ЦСКА.

С первых минут на поле выйдет нападающий Александр Соболев, который перешел в «Зенит» из московского «Спартака» 30 августа. Это будет его дебютный официальный матч за петербургский клуб.

Игра начнется в 16:30 мск.

После подписания контракта Соболев обратился к болельщикам «Зенита» с просьбой дать ему шанс, пообещал своим отношением к команде и городу все доказать, отметив, что перешел в сильнейшую команду России.

Тем не менее фанаты «Зенита» оскорбляли Соболева перед дебютом за петербургский клуб в товарищеском матче с «Кайратом» 8 сентября.

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Иван Витченко Иван Витченко
Футбол Российская премьер-лига (РПЛ) ФК Зенит Александр Соболев ФК ЦСКА
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