Трусова отказалась назвать возвращением свое выступление на прокатах
Серебряный призер Олимпиады в Пекине в одиночном катании Александра Игнатова (Трусова) не считает свое выступление на контрольных прокатах сборной России возвращением в большой спорт. Об этом она заявила журналистам.
В субботу в Санкт-Петербурге 20-летняя фигуристка откатала короткую программу, в ходе которой выполнила двойной аксель, тройной флип, а на каскаде с тройным лутцем допустила ошибку на заключительном прыжке.
Свой прокат ей не понравился. «Плохо, однозначно. Лучше, чем на тренировках, там было совсем плохо. До заезда в Новогорск на сбор я не ошибалась в короткой очень давно», — цитирует Игнатову «РИА Новости».
Отвечая на вопрос, как она ощущала свое возвращение в большой спорт, Игнатова сказала: «Я не считаю это возвращением, это пока что пробные прокаты».
В воскресенье Игнатова исполнит произвольную программу.
В Пекине Игнатова первой в истории Олимпиад смогла исполнить в произвольной программе сразу пять четверных прыжков. На Играх фигуристка завоевала серебро. Также спортсменка является бронзовой призеркой чемпионата мира 2021 года и двукратной обладательницей бронзовых медалей чемпионатов Европы. Весь прошлый сезона она пропустила.
17 августа спортсменка вышла замуж за фигуриста Макара Игнатова и сменила фамилию.
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