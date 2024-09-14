Трусова отказалась назвать возвращением свое выступление на прокатах

Серебряный призер Олимпиады в Пекине считает, что плохо выступила в короткой программе на контрольных прокатах сборной. Фигуристка пока не может однозначно сказать, что вернулась в большой спорт

Александра Игнатова (Фото: Александр Демьянчук / ТАСС)

Серебряный призер Олимпиады в Пекине в одиночном катании Александра Игнатова (Трусова) не считает свое выступление на контрольных прокатах сборной России возвращением в большой спорт. Об этом она заявила журналистам.

В субботу в Санкт-Петербурге 20-летняя фигуристка откатала короткую программу, в ходе которой выполнила двойной аксель, тройной флип, а на каскаде с тройным лутцем допустила ошибку на заключительном прыжке.

Свой прокат ей не понравился. «Плохо, однозначно. Лучше, чем на тренировках, там было совсем плохо. До заезда в Новогорск на сбор я не ошибалась в короткой очень давно», — цитирует Игнатову «РИА Новости».

Отвечая на вопрос, как она ощущала свое возвращение в большой спорт, Игнатова сказала: «Я не считаю это возвращением, это пока что пробные прокаты».

В воскресенье Игнатова исполнит произвольную программу.

В Пекине Игнатова первой в истории Олимпиад смогла исполнить в произвольной программе сразу пять четверных прыжков. На Играх фигуристка завоевала серебро. Также спортсменка является бронзовой призеркой чемпионата мира 2021 года и двукратной обладательницей бронзовых медалей чемпионатов Европы. Весь прошлый сезона она пропустила.

17 августа спортсменка вышла замуж за фигуриста Макара Игнатова и сменила фамилию.