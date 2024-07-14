Трусова возобновила карьеру
Фигуристка Александра Трусова возобновила спортивную карьеру. Об этом сообщил Евгений Плющенко, которого цитирует «Матч ТВ».
«У нас в Санкт‑Петербурге будут контрольные прокаты. Трусова вернулась в спорт, — рассказал Плющенко. — Мы каждый день работаем. Это сенсация большая. Я доказал, что это возможно, надеюсь, что и мой спортсмен докажет».
Плющенко сейчас занимается тренерской деятельностью и руководит личной академией.
Ранее о возобновлении карьеры Трусовой сообщило агентство «РИА Новости» со ссылкой на источник в Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР). Отмечалось, что окончательное решение о ее участии в контрольных прокатах будет принято только после летней подготовки, а также в соответствии с решением ФФККР, оговорился собеседник.
О том, что фигуристка решила возобновить карьеру, в разговоре с «Матч ТВ» заявил и бывший агент Трусовой Алексей Николаев. Изначально в своем материале издание назвало его действующим агентом спортсменки. Трусова отреагировала на публикацию постом следующего содержания: «Алексей Николаев не является моим агентом!». Но саму информацию о возвращении в большой спорт она опровергать не стала.
Сейчас Александре Трусовой 20 лет. Она является серебряным призером Олимпиады 2022 года в Пекине, бронзовым призером чемпионата мира 2021 года и двукратным призером чемпионатов Европы. Также в Пекине российская спортсменка стала первой фигуристкой в истории Игр, которой удалось исполнить в произвольной программе сразу пять четверных прыжков. В сезоне 2023/24 она выступала исключительно в ледовых шоу.
Ранее стало известно, что Трусова и 24-летний фигурист Макар Игнатов подали заявление в загс. 17 июня Трусова написала, что 24-летний Игнатов сделал ей предложение и она ответила согласием. Дата свадьбы пока не объявлена.
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