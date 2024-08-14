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Мбаппе забил дебютный гол за «Реал» в матче за Суперкубок УЕФА

Лидер сборной Франции отличился во встрече против итальянской «Аталанты»
Килиан Мбаппе
Килиан Мбаппе (Фото: David Ramos / Getty Images)

Форвард сборной Франции Килиан Мбаппе забил дебютный гол в составе мадридского «Реала».

Нападающий дебютировал в «Реале», выйдя в стартовом составе в матче за Суперкубок УЕФА против итальянской «Аталанты». Мбаппе забил гол на 68-й минуте.

Фанаты заполнили стадион «Реала» ради встречи с Мбаппе. Фоторепортаж
Спорт
Фото:Reuters

Французский нападающий, который в прошлом сезоне забил 44 гола в 48 матчах, перешел в мадридскую команду на правах свободного агента после окончания контракта с «Пари Сен-Жермен». Соглашение с «Реалом» он подписал 16 июля.

25-летний Мбаппе в сборной Франции провел 84 игры и забил 48 мячей, завоевал золото ЧМ-2018, серебро ЧМ-2022, бронзу Евро-2024.

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Футбол Реал Мадрид Килиан Мбаппе Суперкубок УЕФА
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20 декабря 1998 года
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