Мбаппе забил дебютный гол за «Реал» в матче за Суперкубок УЕФА
Форвард сборной Франции Килиан Мбаппе забил дебютный гол в составе мадридского «Реала».
Нападающий дебютировал в «Реале», выйдя в стартовом составе в матче за Суперкубок УЕФА против итальянской «Аталанты». Мбаппе забил гол на 68-й минуте.
Французский нападающий, который в прошлом сезоне забил 44 гола в 48 матчах, перешел в мадридскую команду на правах свободного агента после окончания контракта с «Пари Сен-Жермен». Соглашение с «Реалом» он подписал 16 июля.
25-летний Мбаппе в сборной Франции провел 84 игры и забил 48 мячей, завоевал золото ЧМ-2018, серебро ЧМ-2022, бронзу Евро-2024.
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