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Фанаты заполнили стадион «Реала» ради встречи с Мбаппе. Фоторепортаж

Презентация Мбаппе в «Реале» прошла при заполненных трибунах «Сантьяго Бернабеу»
В Мадриде состоялась торжественная презентация француза Килиана Мбаппе в «Реале». Как прошла церемония на «Сантьяго Бернабеу» — в фоторепортаже «РБК Спорт»
Фото: Reuters
Фото: Reuters

Форвард сборной Франции Килиан Мбаппе 16 июля подписал контракт с мадридским «Реалом».

Фото: сайт "Реал" Мадрида
Фото: сайт "Реал" Мадрида

Его соглашение с клубом будет действовать до лета 2029 года.

Фото: сайт "Реал" Мадрида
Фото: сайт "Реал" Мадрида

После подписания контракта форвард сфотографировался с футболкой «Реала» с номером 9, под которым будет выступать в составе мадридского клуба.

Фото: сайт "Реал" Мадрида
Фото: сайт "Реал" Мадрида

Мбаппе также посетил музей клуба.

Фото: сайт "Реал" Мадрида
Фото: сайт "Реал" Мадрида

Перед подписанием контракта форвард прошел медосмотр.

Фото: David Ramos / Getty Images
Фото: David Ramos / Getty Images

Представление Мбаппе в качестве игрока мадридского клуба состоялось на домашнем стадионе «Реала» «Сантьяго Бернабеу».

Фото: David Ramos / Getty Images
Фото: David Ramos / Getty Images

Презентацию посетили более 80 тыс. зрителей.

Президент «Реала» Флорентино Перес представил Мбаппе на «Бернабеу». Он отметил, что благодарен форварду за любовь к мадридскому клубу.

«Вы здесь, потому что хотели этого. Дорогой Килиан, спасибо за приложенные усилия, о которых многие даже не подозревают. Вы приходите в «Реал» с большими заслугами. <...>. Я благодарю вас за безусловную любовь к мадридскому «Реалу». Все это заставляет нас гордиться вами. Килиан, добро пожаловать домой, добро пожаловать в мадридский «Реал», — сказал Перес на презентации.

На презентации Мбаппе выступил с речью на испанском языке. Он заявил, что сегодня сбылась его мечта.

«Ух ты… невероятно счастлив быть здесь. Я много лет мечтал играть за «Реал» Мадрид, и сегодня моя мечта сбывается. Я счастливый мальчик. Я хочу поблагодарить президента Флорентино Переса, который доверился мне с первого дня. Сегодня сбылась мечта. Я вижу, как плачет моя мама», — сказал Мбаппе.

Фото: Reuters
Фото: Reuters

Во время произнесения торжественной речи Мбаппе поцеловал эмблему «Реала» на футболке.

Француз добавил, что «собирается отдать свою жизнь за «Реал» и эмблему, чтобы соответствовать его истории». «У меня есть послание для детей. Я был таким же ребенком, как и вы. Со страстью и мечтой вы можете достичь всего, чего захотите. Это невероятный день. С детства у меня была только одна мечта, и пребывание здесь очень много значит для меня», — сказал Мбаппе.

На торжественной презентации присутствовали родители француза.

Фото: David Ramos / Getty Images
Фото: David Ramos / Getty Images

Мероприятие также посетил легенда французского футбола и «Реала» Зинедин Зидан.

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Альвина Цаканян
Футбол Килиан Мбаппе Реал Мадрид Флорентино Перес Зинедин Зидан
Мбаппе Килиан фото

Мбаппе Килиан

20 декабря 1998 года
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