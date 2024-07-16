Мбаппе подписал контракт с «Реалом»
Форвард сборной Франции Килиан Мбаппе подписал контракт с мадридским «Реалом».
Его соглашение будет действовать до лета 2029 года. В полдень по местному времени на домашнем стадионе «Реала» «Сантьяго Бернабеу» состоится его представление в качестве игрока мадридского клуба.
Французский нападающий перешел в мадридскую команду на правах свободного агента после окончания контракта с «Пари Сен-Жермен». О его переходе «Реал» объявил в начале июня.
За ПСЖ он выступал с 2017 года, с парижской командой форвард стал шестикратным чемпионом Франции.
25-летний Мбаппе в завершившемся сезоне забил 44 гола в 48 матчах.
«Реал» в минувшем сезоне выиграл Лигу чемпионов, чемпионат и Суперкубок Испании.
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