Мбаппе подписал контракт с «Реалом»

Форвард сборной Франции подписал с мадридским клубом соглашение до лета 2029 года. В скором времени на «Сантьяго Бернабеу» начнется официальная презентация футболиста

Килиан Мбаппе (Фото: Alex Grimm / Getty Images)

Форвард сборной Франции Килиан Мбаппе подписал контракт с мадридским «Реалом».

Его соглашение будет действовать до лета 2029 года. В полдень по местному времени на домашнем стадионе «Реала» «Сантьяго Бернабеу» состоится его представление в качестве игрока мадридского клуба.

Французский нападающий перешел в мадридскую команду на правах свободного агента после окончания контракта с «Пари Сен-Жермен». О его переходе «Реал» объявил в начале июня.

За ПСЖ он выступал с 2017 года, с парижской командой форвард стал шестикратным чемпионом Франции.

25-летний Мбаппе в завершившемся сезоне забил 44 гола в 48 матчах.

«Реал» в минувшем сезоне выиграл Лигу чемпионов, чемпионат и Суперкубок Испании.