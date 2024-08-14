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Мбаппе дебютирует за «Реал» в матче за Суперкубок УЕФА

Форвард сборной Франции начнет матч против итальянской «Аталанты» в стартовом составе
Килиан Мбаппе
Килиан Мбаппе (Фото: David Ramos / Getty Images)

Мадридский «Реал» объявил стартовый состав на предстоящий матч за Суперкубок УЕФА против итальянской «Аталанты». С первых минут на поле выйдет форвард сборной Франции Килиан Мбаппе, для которого это будет дебютный матч за испанский клуб.

Полностью стартовый состав «Реала» выглядит следующим образом: Тибо Куртуа, Даниэль Карвахаль, Эдер Милитао, Антонио Рюдигер, Ферлан Менди, Федерико Вальверде, Орельен Тчуамени, Джуд Беллингем, Родриго, Килиан Мбаппе, Винисиус Жуниор.

Игра в Варшаве начнется в 22:00 мск.

Фанаты заполнили стадион «Реала» ради встречи с Мбаппе. Фоторепортаж
Спорт
Фото:Reuters

Французский нападающий перешел в мадридскую команду на правах свободного агента после окончания контракта с «Пари Сен-Жермен» (ПСЖ). Соглашение c «Реалом» он подписал 16 июля. Презентацию форварда на «Сантьяго Бернабеу» посетили более 80 тыс. человек.

За ПСЖ он выступал с 2017 года, с парижской командой форвард стал шестикратным чемпионом Франции.

25-летний Мбаппе в прошлом сезоне забил 44 гола в 48 матчах. В сборной Франции он с 2017 года провел 84 игры и забил 48 мячей, завоевал золото ЧМ-2018, серебро ЧМ-2022, бронзу Евро-2024.

«Реал» в минувшем сезоне выиграл Лигу чемпионов, чемпионат и Суперкубок Испании.

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Иван Витченко Иван Витченко
Футбол Реал Мадрид Килиан Мбаппе Суперкубок УЕФА
Мбаппе Килиан фото

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20 декабря 1998 года
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