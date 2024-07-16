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«Реал» представил Мбаппе 80 тыс. своих болельщиков. Видео

На презентацию Мбаппе в «Реале» пришли более 80 тыс. человек
Нападающий сборной Франции подписал с мадридским клубом пятилетний контракт. Его официально представили болельщикам на стадионе «Сантьяго Бернабеу»

«Реал» представил Мбаппе 80 тыс. своих болельщиков. Видео
Video

Нападающего сборной Франции Килиана Мбаппе представили в качестве футболиста мадридского «Реала» на торжественной церемонии, которая прошла на «Сантьяго Бернабеу», домашнем стадионе клуба.

Ее посетили более 80 тыс. человек.

25-летний Мбаппе, покинувший «Пари Сан-Жермен» на правах свободного агента, подписал с «Реалом» пятилетний контракт.

В презентации в том числе приняли участие президент «Реала» Флорентино Перес, бывший футболист и главный тренер клуба Зинедин Зидан, а также ветераны команды Рауль, Альваро Арбелоа и Сантьяго Солари.

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Футбол Реал Мадрид Килиан Мбаппе
Мбаппе Килиан фото

Мбаппе Килиан

20 декабря 1998 года
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