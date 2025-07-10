Ромашина и Брусникина оценили риск провокаций на первом с 2022 года ЧМ

Российские синхронисты выступят на чемпионате мира в нейтральном статусе. Что в федерации говорят о шансах российских синхронистов и возможной провокации на турнире — в материале «РБК Спорт»

Фото: пресс-служба Федерации водных видов спорта России

Российские синхронисты впервые за три года выступят на чемпионате мира. На турнире россияне будут участвовать в нейтральном статусе.

На чемпионате мира по синхронному плаванию примут участие Анна Андрианова, Анастасия Бахтырева, Татьяна Гайдай, Дарья Гелошвили, Майя Гурбанбердиева, Майя Дорошко, Екатерина Коссова, Елизавета Минаева, Александр Мальцев, Олеся Платонова, Елизавета Смирнова, Эвелина Симонова, Агния Тулупова, Александра Шмидт.

С марта 2022 года российские спортсмены отстранены от международных турниров. В сентябре 2023 года Международная федерация плавания объявила о возвращении российских и белорусских спортсменов на соревнования под эгидой организации при соблюдении ими ряда условий, в их числе выступление в нейтральном статусе. В ноябре 2024 года она сняла запрет на участие российских и белорусских спортсменов в эстафетах, групповых дисциплинах по синхронному плаванию и синхронных прыжках в воду. В апреле 2025 года российские синхронистки выступили на первом международном турнире после отстранения. Они участвовали на Кубке мира в Египте.

Чемпионат мира по синхронному плаванию состоится с 18 по 25 июля, будет разыграно 11 комплектов наград. В дуэтах выступят Дорошко и Гайдай, в смешанных дуэтах в паре с Мальцевым заявлены Гурбанбердиева и Платонова, в соло представлены Гайдай и Мальцев.

На чемпионате мира по водным видам спорта пройдут соревнования по шести видам спорта: Водное поло — с 11 по 25 июля.

Плавание на открытой воде — с 15 по 20 июля.

Синхронное плавание — с 18 по 25 июля.

Хайдайвинг — с 24 по 27 июля.

Прыжки в воду — с 26 июля по 3 августа.

Плавание — с 27 июля по 3 августа.

Что говорят о судействе в синхронном плавании

Фото: пресс-служба Федерации водных видов спорта России

В 2022 году технический комитет Международной федерации плавания (FINA) внес изменения в правила синхронного плавания. Эти изменения касались программ, судейства и требований к участникам, а также документации, регламентирующей проведение соревнований. Например, выступление стали оценивать две бригады судей: одна отвечает за оценку элементов, а другая — за артистизм. Появилась система оценки сложности программ. Каждый элемент стал стоить определенное количество баллов. Синхронность выполнения элементов стали фиксировать не судьи, а технический контролер. Ошибки по синхронности отмечают в специальной программе, и каждая из них имеет свою сбавку по баллам.

Судья международной категории Полина Прощенко заявила «РБК Спорт», что с точки зрения работы технических контролеров чемпионат мира в Сингапуре будет сложным для российской команды.

«В отличие от допуска спортсменов в нейтральном статусе наших судей пока что все еще не допускают до этих соревнований, и синхронистам нужно будет быть на две, а то и на три головы выше, чтобы получить достойные оценки. Потому что сейчас мировые тенденции в отсутствие нашей команды перешли на другую сторону. Сейчас в почете испанская сборная со своими яркими экспрессивными программами. Совершенно другой стиль», — сказала Прощенко.

Она отметила, что стиль работы российских спортсменов значительно отличается от синхронистов испанской команды. «Но я уверена, что и тренерский штаб, и спортсменки постараются продемонстрировать свои лучшие прогоны. И, конечно же, если они справятся и с техническим набором элементов, и в целом с исполнением остальных элементов, то судьям нужно просто не дать повода что-то не засчитать и где-то поставить плохой балл», — добавила она.

Прощенко выразила надежду на то, что работа судейского корпуса на чемпионате мира не даст повода обсуждать оценки «за какую-то предвзятость».

«Несмотря на то, что правила очень сильно поменялись и система сейчас совсем другая, все равно по анализу прошедших в этом сезоне соревнований я увидела некоторые несостыковки в работе технических контролеров. Где-то кому-то засчитывались неудачные элементы каким-то командам, а каким-то командам снимали даже за малейшую ошибку. На мой взгляд, такого быть не должно», — отметила она.

Прощенко добавила, что по итогам чемпионата мира российские специалисты проведут тщательный анализ всех оценок работы корпуса технических контролеров соревнований.

«Я думаю, что на следующий сезон будем проводить большую работу, в том числе и образовательную, для наших судей. Конечно же, ждем с нетерпением допуска российских специалистов международной категории, потому что опыт судейства международных стартов, а также авторитет, который в этой сфере также необходим, полезен для команды», — заключила она.

Что говорят о возвращении россиян на ЧМ

Фото: пресс-служба Федерации водных видов спорта России

Старший тренер сборной России по синхронному плаванию Татьяна Данченко заявила «РБК Спорт», что ожидает увидеть лучший результат российской команды на чемпионате мира в Сингапуре.

«Сейчас проходит подготовительный процесс, все уже почти на пике формы. Стараемся сейчас преодолеть акклиматизацию, разницу во времени, перестраиваться потихонечку. А ожидание от турнира — выступить хорошо и показать самый лучший результат, все остальное от нас не зависит», — сказала Данченко.

Тренер отметила, что после трех лет отсутствия россиян на международных турнирах появилось очень много непредсказуемых результатов.

«Лидеры постоянно меняются в связи с изменениями в правилах нашего вида спорта. Появилось очень много непредсказуемых результатов. Все выглядит очень интересно», — добавила Данченко.

Она отметила, что российские синхронисты будут «биться на все свои силы». «Постараемся выдать свое лучшее выступление, там действительно сильно предсказуемо. Зависеть будет от человеческого фактора, от того, в какой физической форме девчонки будут, от судей, которых поставят на определенные дисциплины: как они оценят артистичность, исполнение, технический контроль. Столько составляющих, что спрогнозировать невозможно», — сказала Данченко.

Данченко выразила надежду на то, что психологическое давление не скажется на юных спортсменках. «Сейчас девчонки все молодые, и обстрелянные только на юниорских стартах, кроме Майи Дорошко, которая тоже очень давно уже выступала. В любом случае мы очень благодарны руководству нашей Федерации за возможность возвращения на мировую арену и будем очень стараться показать лучший результат», — заключила она.

Семикратная чемпионка Олимпийских игр, тренер и директор школы синхронного плавания Светлана Ромашина заявила «РБК Спорт», что за время отсутствия российских спортсменов на международной арене «сильно поменялись правила и сейчас в любой момент при желании можно сменить лидера».

«Посетив первый международный старт, я могу точно сказать, что нашей сборной будет крайне непросто на чемпионате мира. Что касается готовности нашей сборной команды, я уверена, что наши тренеры, спортсмены, как всегда, прикладывают всевозможные усилия для того, чтобы подготовиться на 100%. Конечно же, мы ждем от нашей команды самых высоких результатов. Мы в них верим и будем поддерживать», — сказала Ромашина.

Она отметила, что в большей степени трудности связаны с изменением в правилах, потому что «теперь есть только три судьи, которые решают судьбу всего выступления». «Мы очень надеемся, что судьи примут нас тепло. Я в принципе уверена, что не будет никаких моментов провокации и чего-либо подобного. Наша задача, как всегда, это выступить на три головы выше, чем все остальные наши соперники. А дальше дело остается за судьями».

По мнению Ромашиной, на синхронисток не будет оказано дополнительное давление. «Девочки, которые в группе, можно сказать, что это необстрелянные воробьи, которые действительно ни разу не были на таких крупных стартах, но при этом они прошли достаточно большую школу Татьяны Николаевны Покровской. Конечно же, будем все надеяться, что нервы не дрогнут. Я не думаю, что будет оказано какое-то дополнительное давление. Поверьте, в спорте и так давления и ответственности хватает», — отметила она.

Ромашина отметила, что сравнивать уровень конкуренции тяжело, поскольку правила кардинально изменились. «Но из всего, что мы видим, я могу сказать, что российская школа по прежнему является лидером синхронного плавания», — заключила она.

Фото: пресс-служба Федерации водных видов спорта России

Вице‑президент Федерации водных видов спорта России (ФВВСР) Ольга Брусникина заявила, что у тренеров и спортсменов есть переживания из-за того, как примут российских синхронистов.

«Всем немножко нервозно, потому что за три года много что изменилось в нашем виде спорта, начиная с правил синхронного плавания и заканчивая лидерами, которые уже имеют титулы. Поэтому все находятся в таком ожидании», — сказала Брусникина.

По мнению Брусникиной, с точки зрения технической подготовки российские спортсмены очень хорошо готовы. «Но если обратить внимание на то, как выступили наши спортсмены на перерыве Европы — из девяти дисциплин шесть золотых медалей. Я думаю, что у нас есть все шансы бороться за призовые места», — отметила она.

На вопрос о возможной провокации на турнире Брусникина отметила, что «всегда надо держать ухо востро».

«В любом случае, в любой ситуации нужно быть собранными. Я думаю, что все должно пройти хорошо. Во всяком случае, на всех международных соревнованиях этого сезона мы не встречали никаких провокационных действий в адрес наших спортсменов и тренеров. Я думаю, что в этом и World Aquatics заинтересован, чтобы соревнования прошли без негативных нюансов», — добавила она.

Брусникина выразила надежду на то, что российские синхронистки смогут справиться с психологическим давлением на турнире.