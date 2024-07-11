Звезды футбола раскритиковали судью за пенальти в пользу Англии на Евро

Полуфинал чемпионата Европы между Нидерландами и Англией кроме своей драматической развязки на последней минуте запомнился еще и судейством. Как отреагировали эксперты на пенальти — в материале «РБК Спорт»

Феликс Цвайер (Фото: Revierfoto / Global look press)

Кто судил матч

Главным судьей матча назначен немецкий арбитр Феликс Цвайер, замешанный в скандале с договорными матчами. В 2005 году он стал фигурантом громкого дела против арбитра Роберта Хойцера, который обвинялся в предвзятом судействе на играх во второй и третьей лигах Германии и даже получил тюремный срок.

По данным СМИ, следствию удалось доказать эпизод, что Цвайер получил от Хойцера €300, когда тот работал лайнсменом в его судейской бригаде на одном из матчей с участием клуба «Вупперталь», в пользу которого должен был решать спорные эпизоды. В итоге Цвайера, обвиненного также в сокрытии информации о главном подозреваемом, дисквалифицировали сроком на шесть месяцев.

При этом участие в скандале не помешало Цвайеру в 2009 году начать обслуживать матчи первой бундеслиги, а в 2012-м получить статус рефери ФИФА.

В 2021 году история с договорными матчами получила продолжение после игры «Баварии» с дортмундской «Боруссией», которая завершилась победой мюнхенцев со счетом 3:2 после назначения спорного пенальти в концовке встречи. Тогда полузащитник «Боруссии» Джуд Беллингем припомнил арбитру участие в скандале с «договорняками», однако в итоге был оштрафован на €40 тыс. Что касается Цвайера, тот взял перерыв в судействе.

На Евро-2024 Цвайер обслужил три матча, в том числе игру 1/8 финала между Нидерландами и Румынией (3:0). По данным Daily Mail, поднимался вопрос о снятии арбитра полуфинала из-за его прошлого.

Что произошло

В первом тайме при счете 1:0 в пользу голландцев капитан англичан Гарри Кейн ударил по воротам, находясь в штрафной площади. Однако сразу после удара его нога попала в ногу соперника — Дензела Дюмфриса. Сначала судейская бригада во главе с Феликсом Цвайером однозначно показала удар от ворот. Однако после просмотра видеоповтора судья поменял решение и назначил пенальти, который закончился голом.

Главный тренер сборной Нидерландов Рональд Куман считает, что пенальти был поставлен ошибочно. «Это своего рода решение VAR. Что тебе следует делать как защитнику? Это не пенальти. Он хочет заблокировать удар, а Кейн бьет. Затем по инерции они сталкиваются друг с другом. Я думаю, что футбол разрушают такими решениями», — цитирует издание AD главного тренера, который также раскритиковал арбитра за большое количество свистков.

В свою очередь, Думфрис не стал оправдываться после матча: «Это были американские горки. Это было сложно. В моменте с пенальти я хотел заблокировать удар, поэтому ударил соперника. Контакт был, так что было понятно, что судья может назначить пенальти».

Кейн считает, что судья верно поставил пенальти. «Моя нога уже находится в воздухе, так что он определенно поймал меня», — цитирует Кейна Independent.

Во втором тайме счет был 1:1, и встреча приближалась к дополнительному времени. Однако англичане сумели забить мяч на последней минуте и выйти в финал Евро-2024, где сыграют с испанцами 14 июля.

На втором подряд Евро в полуфинале в пользу Англии поставили спорный пенальти. В 2021 году Англия вышла в финал благодаря пенальти в дополнительное время матча с Данией. Но тогда критика в основном звучала за пределами Британии. Теперь с решением судьи не согласны даже легенды сборной Англии.

Как звезды футбола оценили решение назначить пенальти

Джейми Каррагер, бывший защитник «Ливерпуля» и сборной Англии

«Это ни в коем случае не пенальти. Я не могу поверить, что [ответственный за] VAR попросил судью посмотреть повтор. И не могу поверить, что он дал пенальти», — сказал Каррагер, слова которого приводит The Telegraph.

Пьер ван Хойдонк, экс-нападающий сборной Нидерландов

«Феликс Цвайер и арбитр VAR Бастиан Данкерт [должны быть] в черном списке. Ужасно. Во втором тайме тоже были эпизоды. Гакпо честно выиграл борьбу перед воротами и получил свисток. Подобные моменты стали решающими в этом матче», — заявил Пьер ван Хойдонк Voetbal International.

Гари Невилл, бывший капитан «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии

«Как защитник, я считаю, что назначение такого пенальти — это абсолютно позорное решение в любой игре, не говоря уж о таком важном матче. Он просто пытался заблокировать удар. Для меня это не пенальти. Это даже близко не пенальти. Должен отметить, что и игроки сборной Англии особо не просили назначить пенальти», — сказал Невилл.

Иан Райт, бывший форвард «Арсенала» и сборной Англии

«Если вы посмотрите на то, как назначаются пенальти сейчас, и на то, какой стала игра с VAR, то поймете, что Дюмфрис действовал безрассудно», — приводит слова Райта The Mirror.

Алан Ширер, бывший капитан сборной Англии

Выступая на BBC 5 Live, он поддержал решение судьи и сказал: «Игроки сборной Англии смотрят на судью, они думают, что произошло столкновение. Дензел Дюмфрис действительно касается Гарри Кейна. Никакого контакта с мячом со стороны Дюмфриса не было».

Кристина Ункель, экс-судья ФИФА

«Удивлена тем, что VAR вмешался в этом инциденте, потому что это не явная и очевидная ошибка судьи. Кейн наносит удар, затем по инерции его нога продолжает движение и встречается с ногой соперника», — написала эксперт в соцсетях.

Кит Хакетт, экс-глава судей Английской премьер-лиги

«Судья поначалу принимает здравое решение. Но затем было некорректное вмешательство VAR, на мой взгляд, идущее вразрез с четкими и очевидными критериями. Кейн уже нанес удар», — цитирует Хакетта Independent.

Алли Маккойст, Бывший капитан сборной Шотландии

«Англии очень повезло, что благодаря ошибке VAR в их пользу был назначен пенальти», — отметил Маккойст.