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Евро-2024 ,  
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Суперкомпьютеры и букмекеры назвали явного фаворита финала Евро

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Евро-2024
Букмекеры, как и суперкомпьютеры, отдают предпочтение испанцам. На победу в основное время средний коэффициент составляет 2,5
Болельщики сборной Испании
Болельщики сборной Испании (Фото: Justin Setterfield / Getty Images)

Как суперкомпьютеры оценили шансы Испании и Англии на победу в финале Евро

Сборная Испании с вероятностью 48,2% обыграет команду Англии в основное время финального матча чемпионата Европы по футболу. К такому выводу пришел суперкомпьютер статистической компании Opta на основе 10 тыс. симуляций.

Шансы на победу Англии в основное время оцениваются в 27,3%, а вероятность ничейного результата — в 24,6%.

В день старта Евро Opta оценивала шансы Англии в 17,9%. Выше шансы были только у Франции (18,4%). Испания шла в списке фаворитов пятой (10,3%).

Статистическая компания Gracenote (Nielsen) оценила вероятность победы Испании в финале без учета основного времени в 62%, Англии — в 38%.

В день старта сезона Gracenote оценивала шансы Испании на чемпионство в 10,8%. Она была третьей среди фаворитов после Франции и Германии (по 11,6%), Англия шла девятой (6,1%).

Как букмекеры оценили шансы Испании и Англии на победу в финале Евро

Букмекеры тоже отдают предпочтение испанцам. На победу в основное время средний коэффициент составляет 2,5 (то есть при ставке 1 тыс. руб. размер чистого выигрыша составит 1750 руб.). На победу Англии в основное время дают коэффициент 3,6, на ничью — 2,9.

При этом на итоговую победу Испании коэффициент составляет 1,69, Англии — 2,29.

Букмекеры в день старта турнира называли Англию главным фаворитом. На чемпионство родоначальников футбола давали наименьший коэффициент — 4,5. Испания шла четвертой-пятой в списке фаворитов с коэффициентом 9.

Как часто фавориты побеждают на Евро

Главные фавориты не оправдали ожиданий на двух последних чемпионатах Европы. В 2016-м французы считались главными претендентами на золото, но в финале домашнего Евро уступили сборной Португалии, которую до старта турнира никто не включал в число фаворитов.

В 2021 году победителем тоже стала темная лошадка — Италия, обыгравшая в финале на Уэмбли сборную Англии, которая была одним из фаворитов.

Как Испания и Англия выступают на Евро

Испания — единственная команда, которая победила во всех трех матчах группового раунда. Также команда под руководством главного тренера Луиса де ла Фуэнте в трех играх плей-офф одержала две победы из трех в основное время. В четвертьфинале команда завершила матч в дополнительное время.

Англия одержала всего три победы в шести играх турнира с учетом дополнительного времени.

Испания также является лидером по количеству забитых мячей — 13. На счету Англии 7 голов. В полуфинале с Нидерландами (2:1) англичане впервые на турнире забили более одного мяча в основное время.

Испания вместе с Францией является наименее пропускающей командой турнира — три гола. Англия пропустила четыре мяча.

История матчей. Как Испания и Англия играли ранее друг с другом

Испания и Англия ранее встречались 11 раз. Англия одержала шесть побед, Испания — три. В плей-офф крупных турниров они встречались один раз. В 1996 году Англия на домашнем Евро одержала победу по пенальти при спорном судействе (0:0, 4:2 — пенальти). До этого они трижды встречались на групповой стадии крупных турниров, одержав по одной победе.

После 1996 года команды ни разу не играли друг с другом на чемпионате мира или Европы. В 2018 году состоялся последний очный матч. В групповом раунде Лиги наций Англия одержала гостевую победу со счетом 3:2.

Сколько раз Испания и Англия становились чемпионами Европы

Испания вместе с Германией являются самыми титулованными командами Евро — по три победы. Испания первой в истории смогла защитить титул чемпиона Европы (2008, 2012 гг.).

Англия — единственная топ-команда без звания чемпиона Европы. Англичане повторили достижение Испании и во второй раз подряд вышли в финал турнира. До 2012 года Англия не проходила дальше полуфинала.

Где смотреть матч в России

Игра состоится в воскресенье, 14 июля, на Олимпийском стадионе в Берлине. Стартовый свисток матча прозвучит в 22:00 мск. В России трансляцию финала можно будет посмотреть на «Матч ТВ».

Авторы
Теги
Руслан Алиев
Футбол Евро-2024 сборная Испании по футболу сборная Англии по футболу суперкомпьютер букмекерские конторы «Матч ТВ» Матч ТВ
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