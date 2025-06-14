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Спорт ,  
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Вячеслав Фетисов призвал запретить в России вейпы

Олимпийский чемпион и депутат Госдумы заявил, что «эта зараза продается практически везде» и «вредит молодежи больше всего»
Вячеслав Фетисов
Вячеслав Фетисов (Фото: Roman Naumov / URA.RU / Global Look Press)

Двукратный олимпийский чемпион, трехкратный обладатель Кубка Стэнли и депутат Госдумы Вячеслав Фетисов считает, что в России нужно запретить вейпы. Об этом он заявил Sport24.

«Это вредная штука и приспособление, которое вредит молодежи больше всего — они рожать не смогут. Так что вейпы я бы запретил. Сколько мы не говорим, а эта зараза продается практически везде», — сказал Фетисов.

В апреле 2023 года Владимир Путин подписал закон о запрете продажи вейпов несовершеннолетним, в феврале 2025-го штрафы за это были увеличены (максимум — 2 млн руб.).

В декабре 2024 года депутаты от фракции КПРФ внесли в Госдуму законопроект, который предполагает запрет на торговлю вейпами и жидкостями для них; к рассмотрению поправки пока не приняли. В январе в Госдуму внесли проект о запрете продажи вейпов и кальянов в торговых павильонах. Сейчас он находится на рассмотрении в первом чтении.

В начале июня министр промышленности и торговли России Антон Алиханов заявил, что лично выступает «за тотальный запрет» вейпов, ведь он многодетный отец. Позднее председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин сказал, что депутаты Госдумы поддержат полный запрет продажи вейпов, если такая инициатива поступит от правительства.

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Иван Витченко Иван Витченко
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