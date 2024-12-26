В Госдуму внесли законопроект о полном запрете продажи вейпов
Депутаты от фракции КПРФ внесли в Госдуму законопроект, который предполагает запрет на торговлю вейпами и жидкостями для них, следует из думской электронной базы.
Авторы инициативы — Евгений Бессонов, Николай Коломейцев и Алексей Куринный.
«Основной причиной принятия данной меры стало стремительное увеличение числа пользователей данных устройств, особенно среди подростков, слабый контроль со стороны надзорных органов из-за введенного правительством моратория на внеплановые проверки, несмотря на существующие ограничительные нормы», — говорится в пояснительной записке.
выступали депутаты Госдумы от фракций КПРФ, ЛДПР, «Новые люди» и «Справедливая Россия — За правду». Они ссылались на развитие никотиновой зависимости и повреждения легких как у обычных курильщиков, среди покупателей вейпов.
По инициативе председателя Госдумы Вячеслава Володина был разработан законопроект о повышении штрафов до 2 млн руб. за продажу вейпов несовершеннолетним.
Президент России Владимир Путин 28 апреля 2023 года подписал большой «закон о вейпах», который предполагает ограничения на торговлю подобной продукцией. Документ предполагает в том числе запрет на продажу вейпов несовершеннолетним, а также ограничение их продажи только магазинами и павильонами.
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