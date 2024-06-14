Юрист экс-жены Сафонова: Анастасия так и не получила деньги

Юрист экс-жены Сафонова заявил о непогашенном долге игрока после перехода

Вратарь сборной России Матвей Сафонов перешел во французский ПСЖ, несмотря на ограничение на выезде из России из-за долга по алиментам, утверждает юрист экс-жены игрока

Матвей Сафонов (Фото: Global Look Press)

Матвей Шилов, юрист бывшей супруги голкипера сборной России Матвея Сафонова Анастасии, заявил «Матч ТВ», что футболист не погасил задолженность по алиментам.

ПСЖ 14 июня сообщил о переходе 25-летнего голкипера в парижский клуб. 7 июня появились сообщения, что Сафонову ограничили выезд из России из-за долга по алиментам в размере 60 млн руб.

«Анастасия так и не получила деньги по решению суда. Нам не известно, как именно Сафонов покинул страну», — сказал Шилов «Матч ТВ».

Сафонов — воспитанник «Краснодара» и капитан команды. В прошедшем сезоне ропустил 27 мячей в 30 играх, 11 раз сыграв на ноль. В сборной России вратарь с 2021 года сыграл 14 матчей.