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Спорт ,  
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Юрист экс-жены Сафонова заявил о непогашенном долге игрока после перехода

Юрист экс-жены Сафонова: Анастасия так и не получила деньги
Вратарь сборной России Матвей Сафонов перешел во французский ПСЖ, несмотря на ограничение на выезде из России из-за долга по алиментам, утверждает юрист экс-жены игрока
Матвей Сафонов
Матвей Сафонов (Фото: Global Look Press)

Матвей Шилов, юрист бывшей супруги голкипера сборной России Матвея Сафонова Анастасии, заявил «Матч ТВ», что футболист не погасил задолженность по алиментам.

ПСЖ 14 июня сообщил о переходе 25-летнего голкипера в парижский клуб. 7 июня появились сообщения, что Сафонову ограничили выезд из России из-за долга по алиментам в размере 60 млн руб.

«Анастасия так и не получила деньги по решению суда. Нам не известно, как именно Сафонов покинул страну», — сказал Шилов «Матч ТВ».

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Спорт
Матвей Сафонов

Сафонов — воспитанник «Краснодара» и капитан команды. В прошедшем сезоне ропустил 27 мячей в 30 играх, 11 раз сыграв на ноль. В сборной России вратарь с 2021 года сыграл 14 матчей.

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Теги
Альвина Цаканян
Футбол ПСЖ ФК Краснодар Матвей Сафонов

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