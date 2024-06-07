Матвею Сафонову ограничили выезд из России из-за долга по алиментам
Голкиперу «Краснодара» и сборной России Матвею Сафонову закрыли выезд из России из-за долгов по алиментам. Об этом сообщили «РИА Новости» и ТАСС со ссылкой на источники.
Его долг составляет 60 млн рублей.
Сейчас 25-летний Сафонов находится в Минске, где 7 июня сборная России сыграет товарищеский матч с командой Белоруссии.
В банке данных исполнительных производств есть запись о должнике, ФИО и дата рождения которого совпадает с Сафоновым. Сумма долга там не указана.
Телеграм-канал Baza писал, что из-за этих проблем у Сафонова может сорваться переход во французский «Пари Сен-Жермен».
РБК направил запрос в ФК «Краснодар».
«РБК Спорт» 23 мая сообщил, что ПСЖ достиг договоренности о приобретении у «Краснодара» голкипера сборной России Матвея Сафонова. Сумма сделки оценивается в €20 млн. Вратарь уже прошел медосмотр, но о его переходе еще официально не объявляли.
25-летний Сафонов является воспитанником и капитаном «Краснодара», в минувшем сезоне провел 30 матчей, в том числе десять на ноль. В сборной России вратарь провел 13 матчей.
Сафонов был женат на Анастасии Казачек, о разводе после семи лет совместной жизни стало известно в октябре 2021 года. У них есть дочь Майя (родилась летом 2021-го).
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