Матвею Сафонову ограничили выезд из России из-за долга по алиментам в ₽60 млн

Голкипер «Краснодара» и сборной России задолжал по алиментам бывшей супруге 60 млн рублей

Матвей Сафонов (Фото: Belkin Aleksey / news.ru / Global Look Press)

Голкиперу «Краснодара» и сборной России Матвею Сафонову закрыли выезд из России из-за долгов по алиментам. Об этом сообщили «РИА Новости» и ТАСС со ссылкой на источники.

Его долг составляет 60 млн рублей.

Сейчас 25-летний Сафонов находится в Минске, где 7 июня сборная России сыграет товарищеский матч с командой Белоруссии.

В банке данных исполнительных производств есть запись о должнике, ФИО и дата рождения которого совпадает с Сафоновым. Сумма долга там не указана.

Телеграм-канал Baza писал, что из-за этих проблем у Сафонова может сорваться переход во французский «Пари Сен-Жермен».

РБК направил запрос в ФК «Краснодар».

«РБК Спорт» 23 мая сообщил, что ПСЖ достиг договоренности о приобретении у «Краснодара» голкипера сборной России Матвея Сафонова. Сумма сделки оценивается в €20 млн. Вратарь уже прошел медосмотр, но о его переходе еще официально не объявляли.

25-летний Сафонов является воспитанником и капитаном «Краснодара», в минувшем сезоне провел 30 матчей, в том числе десять на ноль. В сборной России вратарь провел 13 матчей.

Сафонов был женат на Анастасии Казачек, о разводе после семи лет совместной жизни стало известно в октябре 2021 года. У них есть дочь Майя (родилась летом 2021-го).