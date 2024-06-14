Сафонов стал самым дорогим голкипером, купленным французским клубом

ПСЖ приобрел россиянина за €20 млн. Прошлое достижение принадлежало костариканцу Кейлору Навасу, который был куплен у мадридского «Реала» за €15 млн в сезоне 2019/20

Матвей Сафонов (Фото: psg.fr)

Трансфер голкипера сборной России Матвея Сафонова из «Краснодара» в «Пари Сен-Жермен» за €20 млн стал самой дорогой покупкой в истории чемпионата Франции для вратарей. Об этом сообщает Transfermarkt.

Прошлое достижение принадлежало костариканцу Кейлору Навасу, которого ПСЖ купил у мадридского «Реала» за €15 млн в сезоне 2019/20. На третьем месте по этому показателю Бенжамен Леконт, купленный в том же сезоне «Монако» у «Монпелье» за €13,5 млн.

Среди российских футболистов дороже покупали только Александра Головина (€30 млн; из ЦСКА в «Монако» в 2018 году) и Юрия Жиркова (€21 млн; из ЦСКА в «Челси» в 2009 году).

ПСЖ объявил о переходе Сафонова 14 июня. 25-летний футболист подписал с новым клубом пятилетний контракт.

Сафонов является воспитанником «Краснодара», был капитаном команды. В прошедшем сезоне голкипер пропустил 27 мячей в 30 играх, 11 раз сыграв на ноль.