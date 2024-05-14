«Ак Барс» назначил главного тренера на смену Билялетдинову

Анвар Гатиятулин, бывший главный тренер «Трактора», сменил в казанском клубе Зинэтулу Билялетдинова

Фото: ak-bars.ru

Анвар Гатиятулин назначен на пост главного тренера «Ак Барса». Об этом сообщается на сайте казанского клуба КХЛ.

Контракт с 48-летним тренером рассчитан на два сезона.

Помощниками Гатиятулина станут Алексей Тертышный, Александр Макрицкий и Денис Ячменев. Должность тренера вратарей займет Георгий Гелашвили, а Брэндон Бови продолжит работать тренером по физподготовке.

«Мы хотим, чтобы «Ак Барс» играл в активный хоккей, который требует много энергии, потому важно будет подготовить команду физически. Первоочередная задача штаба — как можно скорее объяснить все требования хоккеистам, чтобы наша игровая картинка начала развиваться», — сказал Гатиятулин.

В прошедшем сезоне «Ак Барс», финалист Кубка Гагарина-2023, неожиданно уступил «Автомобилисту» в первом раунде плей-офф. В марте пост главного тренера покинул Зинэтула Билялетдинов.

Гатиятулин в октябре 2023 года покинул пост главного тренера «Трактора», который возглавлял с мая 2020 года. Ранее он тренировал челябинскую команду с 2015 по 2018 год и в сезоне 2017/18 довел ее до финала Восточной конференции. Также Гатиятулин работал ассистентом главного тренера в сборной России и петербургском СКА.

Новосибирская «Сибирь» 29 марта сообщила, что достигла договоренности о подписании контракта с Гатиятулиным, но спустя неделю объявила, что тренер передумал.