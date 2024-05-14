 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Недвижимость

Для сдачи в аренду

получать пассивный доход

Для продажи

сохранить сбережения

На будущее

сформировать наследство
Читать
Спорт ,  
0 

«Ак Барс» назначил главного тренера на смену Билялетдинову

Анвар Гатиятулин возглавил клуб КХЛ «Ак Барс»
Анвар Гатиятулин, бывший главный тренер «Трактора», сменил в казанском клубе Зинэтулу Билялетдинова
Фото: ak-bars.ru
Фото: ak-bars.ru

Анвар Гатиятулин назначен на пост главного тренера «Ак Барса». Об этом сообщается на сайте казанского клуба КХЛ.

Контракт с 48-летним тренером рассчитан на два сезона.

Помощниками Гатиятулина станут Алексей Тертышный, Александр Макрицкий и Денис Ячменев. Должность тренера вратарей займет Георгий Гелашвили, а Брэндон Бови продолжит работать тренером по физподготовке.

Тренер фразой «болельщика не обманешь» оценил свою отставку из клуба КХЛ
Спорт
Алексей Заварухин

«Мы хотим, чтобы «Ак Барс» играл в активный хоккей, который требует много энергии, потому важно будет подготовить команду физически. Первоочередная задача штаба — как можно скорее объяснить все требования хоккеистам, чтобы наша игровая картинка начала развиваться», — сказал Гатиятулин.

В прошедшем сезоне «Ак Барс», финалист Кубка Гагарина-2023, неожиданно уступил «Автомобилисту» в первом раунде плей-офф. В марте пост главного тренера покинул Зинэтула Билялетдинов.

Гатиятулин в октябре 2023 года покинул пост главного тренера «Трактора», который возглавлял с мая 2020 года. Ранее он тренировал челябинскую команду с 2015 по 2018 год и в сезоне 2017/18 довел ее до финала Восточной конференции. Также Гатиятулин работал ассистентом главного тренера в сборной России и петербургском СКА.

Новосибирская «Сибирь» 29 марта сообщила, что достигла договоренности о подписании контракта с Гатиятулиным, но спустя неделю объявила, что тренер передумал.

В Эстонии рассматривают возможность отправки войск на Украину

Путин провел совещание Совбеза в обновленном составе. Видео

Плановые отключения горячей воды в Москве отложили из-за холодов

Госдума утвердила вице-премьеров нового правительства. Список

Бывшего министра экономики Казахстана приговорили к 24 годам за убийство жены

АвтоВАЗ поднял цены на модели Lada. Опубликован новый прайс-лист

На Украине сменили главу войск «Харьков» на фоне продвижения армии России

Володин: «Приезжающие в Россию мигранты должны знать русский язык»

Суд в Москве запретил распространять в интернете объявления о работе «для славян»

Что будет с акциями Yandex N.V.? Раскрыты условия обмена и выкупа

Белоусов высказался о ситуации с социальной поддержкой военных

МВД объявило в розыск правнучку советского летчика Валерия Чкалова

Кристина Орбакайте опубликовала архивное фото с матерью Аллой Пугачевой

В Москве квартиры стали чаще продавать со значительными скидками
Авторы
Теги
Иван Витченко Иван Витченко
Хоккей КХЛ ХК Ак Барс Анвар Гатиятулин

Недвижимость

Для сдачи в аренду

получать пассивный доход

Для продажи

сохранить сбережения

На будущее

сформировать наследство
Читать
Материалы по теме
Губернатора Челябинской области признали лучшим руководителем клуба КХЛ
Спорт
Стал известен самый ценный игрок КХЛ сезона 2023/24
Спорт
Ротенберг заявил, что клуб КХЛ спокойно попал бы в розыгрыш Кубка Стэнли
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней


 

.

Лента новостей
Курс евро на 14 мая
EUR ЦБ: 98,85 (—) Инвестиции, 13 мая, 17:07 Курс доллара на 14 мая
USD ЦБ: 91,63 (—) Инвестиции, 13 мая, 17:07
Песков отказался назвать новый пост Шойгу понижением Политика, 12:21
Президент испанской Ла Лиги подтвердил переход Мбаппе в «Реал» Спорт, 12:18
Патрушева в администрации президента назначили куратором кораблестроения Политика, 12:15
Цены на какао обвалились на 22% в ожидании дождей в Африке и Азии Инвестиции, 12:06
Саратовского экс-министра посадили на пять лет из-за квартир для сирот Политика, 12:04
СПБ Биржа попробует разморозить бумаги из Гонконга без лицензии OFAC Финансы, 12:01
Оборот пиратских онлайн-кинотеатров в России упал до минимума за пять лет Технологии и медиа, 12:01
Здоровый сон: как легче засыпать и просыпаться
Интенсив РБК Pro поможет улучшить качество сна и восстановить режим
Подробнее
МЧС ответила на данные о поджоге квартиры «для изгнания демонов» Общество, 11:58
Актер Илья Любимов рассказал о работе с Полиной Гагариной Life, 11:54
СК назвал главу владельца утонувшего автобуса фиктивным гендиректором Общество, 11:52
Тарпищев фразой «еле уполз» оценил матч Медведева со 121-й ракеткой мира Спорт, 11:49
Оскар Де Ла Хойя выставил на продажу особняк в Лас-Вегасе за $20 млн Недвижимость, 11:42
Закрытая подписка, неденежная оплата: как провести допэмиссию акций АО Pro, 11:41
Володин раскритиковал российский футбол за засилье легионеров Спорт, 11:37