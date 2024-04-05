Тренер передумал возглавлять клуб КХЛ
Анвар Гатиятулин не будет главным тренером клуба КХЛ «Сибирь» в следующем сезоне. Об этом сообщается на сайте новосибирского клуба.
«Сибирь» 29 марта сообщила, что достигла договоренности о подписании контракта с Гатиятулиным. Но теперь тренер передумал.
«Специалист дал свое согласие в переговорах с хоккейным клубом «Сибирь» и оставалось согласовать финишные условия контракта. Однако позднее Анвар Рафаилович сообщил о том, что передумал подписывать контракт с ХК «Сибирь», — говорится в сообщении.
В клубе добавили, что руководство ведет поиск нового главного тренера и выбор будет сделан в ближайшее время.
В конце марта «Сибирь» объявила, что не будет продлевать истекающий в апреле контракт с исполняющим обязанности главного тренера Сергеем Кривокрасовым. Он возглавил команду в начале декабря 2023 года после отставки Дэвида Немировски.
В нынешнем сезоне новосибирский клуб занял десятое место в турнирной таблице Восточной конференции и не смог выйти в плей-офф. Из-за нарушения лимита на легионеров в нескольких матчах «Сибирь» по ходу сезона получила четыре технических поражения.
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