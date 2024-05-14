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В «Зените» назвали дату подписания нового контракта с Семаком

Сергей Семак подпишет новый пятилетний контракт с «Зенитом» 25 мая
Сергею Семаку, тренерскому штабу и ключевым игрокам также повысят сумму контракта
Сергей Семак
Сергей Семак (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

Новый пятилетний контракт с главным тренером «Зенита» Сергеем Семаком будет подписан 25 мая. Об этом сообщила председатель совета директоров петербургского клуба Елена Илюхина, комментарий которой опубликован на сайте «Зенита».

«Новый контракт будет подписан 25 мая, в день 99-летия «Зенита». Достигнута договоренность с руководством клуба о повышении суммы контракта главного тренера, а также тренерского штаба и ключевых игроков, внесших существенный вклад в результаты команды за предыдущие пять лет и завоевание второй звезды «Зенита», — сказала Илюхина.

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Фото:Петр Ковалев / ТАСС

О договоренности о новом контракте с Семаком Илюхина сообщила 30 апреля. Нынешнее соглашение с ним рассчитано до конца сезона 2024/25.

Семаку 48 лет, возглавляет «Зенит» с 2018-го. Под его руководством «сине-бело-голубые» пять раз становились чемпионами России, завоевали Кубок страны и четыре Суперкубка.

В нынешнем сезоне «Зенит» после 28 туров занимает второе место, набрав 51 очко. Лидирует «Динамо» (53 очка).

«Зенит» 11 мая уступил ЦСКА в матче 28-го тура и продлил безвыигрышную серию в РПЛ до четырех матчей.

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Футбол ФК Зенит Сергей Семак

Недвижимость

Для сдачи в аренду

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Для продажи

сохранить сбережения

На будущее

сформировать наследство
Читать
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