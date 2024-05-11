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«Зенит» впервые за 13 лет проиграл дома ЦСКА

«Зенит» впервые за 13 лет проиграл дома ЦСКА
Встреча завершилась со счетом 0:1. «Зенит» продолжает лидировать в турнирной таблице РПЛ, но его позднее в субботу может обойти «Динамо», которое сыграет с «Балтикой»
Фото: Петр Ковалев / ТАСС
Фото: Петр Ковалев / ТАСС

Футболисты петербургского «Зенита» проиграли московскому ЦСКА со счетом 0:1 в домашнем матче 28-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Гол забил Федор Чалов (58-я минута, с пенальти).

Безвыигрышная серия «Зенита» в РПЛ достигла четырех матчей. ЦСКА обыграл «Зенит» на выезде в РПЛ впервые с апреля 2011 года, когда команды возглавляли Леонид Слуцкий и Лучано Спаллетти.

«Зенит» набрал 51 очко и продолжает лидировать в турнирной таблице РПЛ. У «Краснодара» и «Динамо» по 50 очков, «бело-голубые» позднее 11 мая проведут свой матч 28-го тура против калининградской «Балтики». ЦСКА с 42 очками поднялся на шестую строчку.

«Зенит» набрал лишь одно очко в последних четырех матчах в РПЛ, забив в них один гол — это худший четырехматчевый отрезок «Зенита» при Сергее Семаке по обоим показателям.

Два матча подряд в Санкт-Петербурге в РПЛ «Зенит» не проигрывал с октября 2017 года, когда команду возглавлял Роберто Манчини. Также «Зенит» проиграл уже семь матчей в этом сезоне РПЛ — их худший результат с сезона-2005, когда также было семь поражений.

«Зенит» выиграл лишь три из 13 матчей против команд из верхней половины турнирной таблицы в этом сезоне РПЛ, набрав в таких матчах меньше очков (14), чем ЦСКА (21).

В следующем туре «Зенит» 19 мая в гостях сыграет с грозненским «Ахматом», ЦСКА днем позже тоже в гостях встретится с «Пари НН».

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Теги
Иван Витченко Иван Витченко
Футбол Российская премьер-лига (РПЛ) ФК Зенит ФК ЦСКА
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