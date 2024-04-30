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«Зенит» договорился о продлении контракта с Семаком на пять лет

«Зенит» договорился о продлении контракта с Семаком до 2030 года
Председатель совета директоров «Зенита» Елена Илюхина сообщила, что главный тренер до начала нового сезона подпишет контракт до мая 2030 года
Сергей Семак
Сергей Семак (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

«Зенит» договорился о продлении контракта с главным тренером Сергеем Семаком. Об этом сообщила председатель совета директоров петербургского клуба Елена Илюхина, комментарий которой опубликован на сайте «Зенита».

«С Сергеем Богдановичем достигнута принципиальная договоренность о продлении контракта еще на пять лет, то есть до мая 2030 года. Контракт подпишем до начала нового сезона», — сказала Илюхина.

На вопрос, какие задачи «Зенит» ставит на летнее трансферное окно, Илюхина ответила: «У нас еще есть большая сумма на трансферы от продажи Малкома (€60 млн. — РБК). Каких-то конкретных планов сейчас нет, времени до начала следующего сезона еще предостаточно».

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Фото:пресс-служба ФК «Зенит»

Нынешнее соглашение с 48-летним Семаком рассчитано до конца сезона 2024/25.

Семак возглавляет «Зенит» с 2018 года. Под его руководством «сине-бело-голубые» пять раз становились чемпионами России, завоевали один Кубок страны и четыре Суперкубка.

В нынешнем сезоне «Зенит» после 26 туров занимает первое место, набрав 50 очков. Столько же у «Краснодара», который петербуржцы обходят по дополнительным показателям.

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Иван Витченко Иван Витченко
Футбол ФК Зенит Сергей Семак
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