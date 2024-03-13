Форвард «Колорадо» Ничушкин набрал три очка в своем 500-м матче в НХЛ

Ничушкин набрал три очка в своем 500-м матче в НХЛ

Российский форвард «Колорадо» Валерий Ничушкин отметился заброшенной шайбой и двумя голевыми передачами в матче против «Калгари Флэймз»

Валерий Ничушкин (Фото: Reuters)

«Колорадо Эвеланш» в гостях обыграл «Калгари Флэймз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счетом 6:2.

В составе «Колорадо» заброшенными шайбами отметились Микко Рантанен (3-я, 40-я минуты), Джош Мэнсон (25), Натан Маккиннон (26), Валерий Ничушкин (28), Кейси Миттельштадт (35). У «Калгари» отличились Даниил Мироманов (4) и Уокер Дюэр (7).

Форвард «Колорадо» Ничушкин помимо заброшенной шайбы отметился двумя результативными передачами.

Кроме того, матч с «Калгари» стал для Ничушкина 500-м за карьеру в рамках регулярного чемпионата НХЛ. Всего на его счету 267 очков, в том числе 112 шайб и 155 передач.

Кроме того, российский защитник «Калгари» Мироманов, который 7 марта был обменян из «Вегаса», провел третью встречу в составе канадской команды. Он забросил первую шайбу в сезоне и дебютную в составе нового клуба.

Ничушкин попал в добровольную программу помощи игрокам НХЛ в середине января; причины при этом не назывались. «Спорт-Экспресс» со ссылкой на источники писал, что это не связано с алкоголем или наркотиками. Тренировки форвард возобновил в конце февраля.

Ничушкин был признан третьей звездой встречи с «Калгари». В двух играх после возвращения он набрал уже 4 очка, забросив победную шайбу в овертайме в матче с «Миннесота Уайлд». Всего в нынешнем сезоне форвард провел 42 матча и набрал 46 (24+22) очков.

«Колорадо» набрал 87 очков в 66 играх и занимает третье место в турнирной таблице Центрального дивизиона. «Калгари» с 67 очками после 65 встреч занимает шестое место в Тихоокеанском дивизионе.