Карпин: Ташуев мне сказал, что я уже в «Спартаке», посмеялись

Карпин заявил, что посмеялся над словами о его назначении в «Спартак»

«Спартак» в воскресенье отправил в отставку Гильермо Абаскаля. По словам Валерия Карпина, тренер «Факела» Сергей Ташуев в шутку заявил, что уже не ждал его на матче в Воронеже

Валерий Карпин (Фото: Pavel Kashaev / Global Look Press)

Главный тренер «Ростова» и сборной России Валерий Карпин заявил, что тренер «Факела» Сергей Ташуев в шутку возмутился его присутствием на матче, поскольку ему уже пора было возглавить «Спартак». Слова Карпина приводит «Матч ТВ».

«Ростов» обыграл в Воронеже «Факел» со счетом 1:0 и поднялся на седьмое место в таблице РПЛ, уступая очко «Спартаку».

На просьбу прокомментировать слухи о том, что он возглавит «Спартак» вместо уволенного в воскресенье Гильермо Абаскаля, Карпин ответил: «Ташуев мне сказал, что я уже в «Спартаке», и спросил, что я тут делаю. Посмеялись».

В марте Карпин говорил, что его уже давно ничего не связывает со «Спартаком», в котором он в 2008–2012 годах занимал пост гендиректора, а в 2009–2014 годах (с перерывом) был главным тренером.