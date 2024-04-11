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Валерия Карпина признали лучшим тренером месяца в РПЛ

Валерия Карпина признали лучшим тренером месяца в РПЛ
В число кандидатов на приз лучшему тренеру марта также входили Сергей Семак («Зенит»), Марцел Личка («Динамо»), Сергей Ташуев («Факел») и Давид Деограсия («Оренбург»). Победитель определился в голосовании экспертов и болельщиков
Валерий Карпин
Валерий Карпин (Фото: Эрик Романенко / ТАСС)

Валерия Карпина («Ростов») признали лучшим тренером Российской премьер-лиги (РПЛ) в марте. Об этом сообщила пресс-служба РПЛ.

На счету «Ростова» в марте три победы и одна ничья. После 22 туров команда занимает в чемпионате России девятое место с 31 очком.

В число кандидатов на приз лучшему тренеру марта также входили Сергей Семак («Зенит»), Марцел Личка («Динамо»), Сергей Ташуев («Факел») и Давид Деограсия («Оренбург»). Победитель определился в голосовании экспертов и болельщиков.

В следующем туре «Ростов» 14 апреля сыграет в гостях с воронежским «Факелом».

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Теги
чемпионат России Футбол Валерий Карпин Сергей Семак ФК Зенит ФК Динамо Москва
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