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Карпин заявил, что никто из «Спартака» ему не звонил

Валерий Карпин заявил, что никто из «Спартака» ему не звонил
Главный тренер сборной России ответил на вопрос о возможном назначении в «Спартак». Он заявил, что его уже давно ничего не связывает с московским клубом
Валерий Карпин
Валерий Карпин (Фото: Михаил Синицын / ТАСС)

Главный тренер «Ростова» и сборной России Валерий Карпин заявил журналистам, что его уже давно ничего не связывает со «Спартаком», поэтому ему не стоит задавать вопрос о возможном назначении в этот клуб.

«Я давно не связан со «Спартаком». Буду ли связан? Не ко мне вопрос», — цитирует Карпина «Матч ТВ».

На вопрос, не отвлекали ли его звонками из какого‑то московского клуба во время сегодняшней автограф-сессии, Карпин ответил: «Нет. И до этого тоже».

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Валерий Карпин

Автограф-сессия Карпина состоялась 12 марта, в день старта продаж новой формы сборной России по футболу.

Карпин ранее работал в «Спартаке». Он возглавлял столичную команду с 2009 по 2012 год и с 2012 по 2014 год. Дважды приводил клуб к серебряным медалям чемпионата. В бытность игрока Карпин выступал за «Спартак» с 1990 по 1991 год и с 1992 по 1994 год, три раза став чемпионом России и обладателем Кубка страны.

«РБК Спорт» накануне сообщил, что руководство «Спартака» провело совещание по вопросу о возможной отставке главного тренера Гильермо Абаскаля. Обсуждался список потенциальных сменщиков испанца, среди которых Станислав Черчесов и три иностранных специалиста.

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Футбол Валерий Карпин ФК Спартак Москва
Гильермо Абаскаль фото

Гильермо Абаскаль

футбольный тренер
13 апреля 1989 года
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