Андреева поделилась ожиданиями от полуфинала со Свёнтек в Индиан-Уэллсе
Российская теннисистка Мирра Андреева заявила, что ожидает очень интересный полуфинальный матч против второй ракетки мира Иги Свёнтек из Польши на турнире категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США).
«Я постараюсь как можно лучше подготовиться к нашему завтрашнему матчу, и я уверена, что он будет отличным, потому что в наших очных встречах счет 1:1. Я думаю, это будет интересный матч, и мы просто посмотрим, кто будет лучше завтра», — цитирует Андрееву The Tennis Letter в соцсети Х.
В конце февраля россиянка обыграла Свёнтек на турнире в Дубае. «Это не даст мне никакой форы в нашем завтрашнем матче, потому что то, что случилось, то случилось, а прошлое осталось в прошлом. Завтра будет новый день, новый матч, новые условия, новая страна. Все по-другому», — добавила россиянка.
17-летняя Андреева в 1/4 финала победила украинку Элину Свитолину со счетом 7:5, 6:3.
На следующей неделе Андреева вернется в топ-10 мирового рейтинга и впервые в карьере станет минимум восьмой ракеткой мира.
Турнир в Индиан-Уэллсе завершится 16 марта, призовой фонд соревнований составляет более $8,9 млн. Соревнования категории WTA-1000 уступают по престижности только «Большому шлему» и Итоговому турниру.
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