Мирра Андреева победила вторую ракетку мира в 1/4 финала турнира в Дубае

Россиянка обыграла Игу Свёнтек со счетом 6:3, 6:3, став самой молодой полуфиналисткой турнира в Дубае в истории. Также она теперь самая юная теннисистка с 2007 года, пять раз обыгравшая соперниц из топ-10

Мирра Андреева (Фото: Christopher Pike / Getty Images)

Российская теннисистка Мирра Андреева вышла в полуфинал турнира WTA-1000 в Дубае, обыграв в двух сетах вторую ракетку мира польку Игу Свентек.

Андреева, занимающая 14-е место в рейтинге, одержала победу со счетом 6:3, 6:3. Матч продолжался чуть больше полутора часов.

Теннисистки второй раз встречались на турнирах WTA, предыдущий матч Андреева проиграла.

В полуфинале 17-летняя россиянка сыграет с Еленой Рыбакиной (Казахстан, 7-я в рейтинге) или Софией Кенин (США, 56-я).

Андреева стала самой молодой полуфиналисткой турнира в Дубае (с 2001 года) в истории и самой молодой спортсменкой с 2007 года, одержавшей пять побед над соперницами из топ-10.

В live-версии рейтинга WTA Андреева занимает уже 12-е место и отстает от первой ракетки России Дарьи Касаткиной (11-я) всего на шесть очков.

Призовой фонд турнира в Дубае превышает $3,6 млн, его победительница получит тысячу очков и почти $600 тыс. призовых. Это вторая по престижу серия турниров после «Большого шлема».