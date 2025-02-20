Мирра Андреева победила вторую ракетку мира в 1/4 финала турнира в Дубае
Российская теннисистка Мирра Андреева вышла в полуфинал турнира WTA-1000 в Дубае, обыграв в двух сетах вторую ракетку мира польку Игу Свентек.
Андреева, занимающая 14-е место в рейтинге, одержала победу со счетом 6:3, 6:3. Матч продолжался чуть больше полутора часов.
Теннисистки второй раз встречались на турнирах WTA, предыдущий матч Андреева проиграла.
В полуфинале 17-летняя россиянка сыграет с Еленой Рыбакиной (Казахстан, 7-я в рейтинге) или Софией Кенин (США, 56-я).
Андреева стала самой молодой полуфиналисткой турнира в Дубае (с 2001 года) в истории и самой молодой спортсменкой с 2007 года, одержавшей пять побед над соперницами из топ-10.
В live-версии рейтинга WTA Андреева занимает уже 12-е место и отстает от первой ракетки России Дарьи Касаткиной (11-я) всего на шесть очков.
Призовой фонд турнира в Дубае превышает $3,6 млн, его победительница получит тысячу очков и почти $600 тыс. призовых. Это вторая по престижу серия турниров после «Большого шлема».
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