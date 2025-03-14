Мирра Андреева победила украинку в четвертьфинале турнира в Индиан-Уэллсе
Первая ракетка России Мирра Андреева победила украинку Элину Свитолину и вышла в полуфинал турнира WTA-1000 в американском Индиан-Уэллсе.
Андреева победила Свитолину (23-я в рейтинге) со счетом 7:5, 6:3.
Следующей соперницей россиянки будет китаянка Чжэн Циньвэнь (9-я) или полька Ига Свентек (2-я).
Победительница турнира в Индиан-Уэллсе получит тысячу рейтинговых очков и более $1,1 млн призовых.
Андреева в феврале выиграла турнир категории WTA-1000 в Дубае, став в 17 лет самой молодой чемпионкой соревнований этой серии.
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