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Мирра Андреева победила украинку в четвертьфинале турнира в Индиан-Уэллсе

В четвертьфинале россиянка обыграла украинку Свитолину со счетом 7:5, 6:3
Мирра Андреева
Мирра Андреева (Фото: Matthew Stockman / Getty Images)

Первая ракетка России Мирра Андреева победила украинку Элину Свитолину и вышла в полуфинал турнира WTA-1000 в американском Индиан-Уэллсе.

Андреева победила Свитолину (23-я в рейтинге) со счетом 7:5, 6:3.

Следующей соперницей россиянки будет китаянка Чжэн Циньвэнь (9-я) или полька Ига Свентек (2-я).

Победительница турнира в Индиан-Уэллсе получит тысячу рейтинговых очков и более $1,1 млн призовых.

Андреева в феврале выиграла турнир категории WTA-1000 в Дубае, став в 17 лет самой молодой чемпионкой соревнований этой серии.

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