Бойкотировать Игры или нет. Какова позиция государства и федераций

Олимпийский комитет России 14 марта озвучит первые предложения по участию россиян на Играх-2024. Ряд российских спортивных федераций уже заявили о бойкоте Игр, другие хотят ехать в Париж — об этом в материале «РБК Спорт»

Олимпийские кольца (Фото: Reuters)

Что говорят чиновники

Помощник президента России Игорь Левитин сообщил 25 февраля, что Владимир Путин поручил Министерству спорта и Олимпийскому комитету России (ОКР) сформировать предложения по участию россиян в Олимпийских играх 2024 года. «Необходимо определиться по каждой федерации, на каких условиях они будут участвовать в Играх и какие им будут предписаны декларации со стороны международных спортивных организаций, чтобы мы приняли решение об участии наших спортсменов», — отметил помощник президента.

Позднее Левитин сообщил «РИА Новостям», что предложения будут объявлены 14 марта, когда состоится заседание исполкома ОКР.

Помощник президент особо оговорил, что российские спортсмены не подпишут декларацию МОК для участия в Олимпиаде, если для этого потребуется нарушить российское законодательство.

Министр спорта Олег Матыцин выступил против бойкота Олимпиады. «Мы не должны отворачиваться, закрываться, бойкотировать это движение. Те спортсмены, которые завоевали это право, прошли квалификационный отбор, должны иметь возможность выступить на международной арене», — сказал министр.

Однако, по словам Матыцина, окончательная позиция по участию россиян будет зависеть от финального решения МОК. «Пока позиция в том, что никаких новых деклараций и требований к нам не будет. Ждем исполкома МОК, чтобы потом выработать свои действия», — подчеркнул министр.

Каковы требования МОК

МОК 8 декабря объявил о допуске российских спортсменов к участию в Олимпиаде в Париже в нейтральном статусе и при соблюдении критериев. МОК выдвинул целый ряд требований к россиянам: соревноваться они смогут исключительно как нейтральные спортсмены без упоминания страны (называться команда будет «индивидуальные нейтральные атлеты»);

участвовать в командных соревнованиях россияне и белорусы не будут;

попасть на Игры смогут лишь те, кто пройдет отборочные соревнования (на тот момент это были всего 11 человек - восемь россиян и трое белорусов);

российская символика (в том числе флаг и герб) будет запрещена на всех официальных мероприятиях Игр;

российские официальные лица, попавшие под санкции, не смогут посещать Игры;

не смогут принять участие в Играх спортсмены, которые публично поддерживали военную операцию;

не будут допущены спортсмены, имеющие отношение к силовым структурам России и Белоруссии;

все спортсмены должны согласиться с обновленной хартией, в которой говорится о мирных задачах олимпийского движения. Путин после публикации требований призвал Минспорт и Олимпийский комитет России проанализировать критерии МОК. «Ехать или не ехать <...> Здесь надо внимательно проанализировать, какие условия выдвигает МОК. Если условия направлены на то, чтобы отсечь наших лидеров, обесточить нашу сборную, показать, что российский спорт не развивается или загибается — тогда надо, чтобы Минспорт и Национальный олимпийский комитет России приняли взвешенное решение», — сказал президент.

С чем столкнутся российские олимпийцы

Участие россиян на Олимпиаде-2024 упирается также в финансовый вопрос. В частности, руководители ряда федераций не раз отмечали, что до сих пор непонятно, кто будет оплачивать поездку российских спортсменов в Париж.

Глава ОКР Станислав Поздняков заявил, что олимпийцы не смогут получить выплаты от ОКР и Минспорта из-за санкций. Также он сообщил, что участники Игр не могут выступать на соревнованиях, проводимых государственными организациями и ОКР (например на Всемирных играх дружбы в сентябре, медалисты которых получат сравнимые с Олимпиадой призовые.

Поздняков подчеркнул, что на Игры в Париж поедут лишь единицы россиян.«На этих условиях подавляющее число российских спортсменов посчитает неприемлемым выступление на подобного рода Играх, и лишь единичные нейтральные спортсмены смогут принять участие в Олимпиаде», сказал он.

Заместитель министра спорта России Алексей Морозов в разговоре с ТАСС сообщил, что в Париж смогут отовраться до 100 российских спортсменов.

Как считают федерации: бойкотировать Олимпиаду или нет

Кто выступает за бойкот

Академическая гребля

Глава Федерации гребного спорта России Алексей Свирин выступил против поездки на Олимпиаду.

«Если мы и выступим на Олимпиаде в Париже, то наше представительство будет минимальным, приедут нетоповые атлеты, — цитирует спортивного функционера «РИА Новости». — То есть это будет небольшая серая кучка атлетов. Причем в буквальном смысле — на чемпионате мира по гребле наших гребцов заставили надеть серую форму. Я считаю, что при таких условиях ехать не нужно. При этом атмосфера в сообществе несильно поменялась, нет провокаций, люди просто выполняют свою работу, общаются».

Однако он заметил, что каждый спортсмен должен будет решать сам вопрос участия. «Запрещать мы ничего не будем, просто надо понимать, как вести подготовку, как в будущем общаться с данными спортсменами. Ответственность нести нужно за свои решения», — сказал глава ФГСР.

Прыжки на батутах

Глава Федерации прыжков на батуте России Николай Макаров сообщил, что члены организации отказались от поездки в Париж.

«Никто из наших спортсменов не собирается ехать на Олимпийские игры на тех условиях, которые нам выдвинул МОК», — сказал Макаров ТАСС, но не исключил участия в нейтральном статусе на других турнирах.

Бокс

Генеральный секретарь Федерации бокса России Татьяна Кириенко заявила, что российским спортсменам пришли индивидуальные приглашения для участия в Олимпиаде, однако условия допуска являются неприемлемыми.

«У нас четкая позиция. Да, ребятам приходили личные приглашения. Но условия были абсолютно неприемлемыми. Если ты выиграешь в нейтральном статусе, даже сфотографироваться потом на фоне государственного флага будет нельзя, — сказала Кириенко во время выступления на IV Всероссийском боксерском форуме. — Там придуман кошмар. Там всё делают так, чтобы люди уезжали из страны. А кто у нас уедет, да никогда этого не было! И это личные приглашения — это такой акт… Это неправильно».

Спортивная гимнастика

Глава Федерации спортивной гимнастики России (ФСГР) Василий Титов сообщил, что российские гимнасты пропустят Игры, поскольку отказались выступать в нейтральном статусе.

«В отборе к Олимпийским играм мы не будем принимать участие, потому что никто из российских гимнастов не захотел получать нейтральный статус, — рассказал Титов. — Это осознанный выбор наших спортсменов и тренеров».

Старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко назвала условия МОК унизительными.

«Мы намеренно не участвуем в отборе на Олимпиаду. Мы отказываемся участвовать в качестве нейтральных спортсменов, — цитирует тренера «Матч ТВ» На СВО наши ребята жизни свои отдают, а мы ради того, что, может быть, нам дадут завоевать какую‑то медаль, согласимся выступать на таких унизительных условиях? Это настоящее предательство, мы не предатели.

«Никто из гимнастов не сказал, что он пойдет отбираться на Олимпиаду на таких условиях. Даже поползновений таких не было. Все единогласно приняли решение не выступать в качестве нейтральных спортсменов. У нас полная ясность в этом вопросе», — добавила Родионенко.

Художественная гимнастика

Президент Федерации художественной гимнастики России Ирина Винер считает, что участие на Олимпиаде «будет позором».

«Я считаю, что это очень унизительно будет для России, — цитирует Винер ТАСС. — Но российская художественная гимнастика туда точно не поедет, и мы больше никогда не будем выступать без флага и гимна России».

«Мы в Европе до недавнего времени могли претендовать только на одно место на Олимпиаде, — добавила она. — Но зачем оно нужно? Без флага, без гимна, без общения, без болельщиков, в специальной форме, под специальную музыку, которую бы отбирали для художественной гимнастики».

При этом Винер подчеркнула, что россиянки больше не будут участвовать на турнирах в нейтральном статусе.

Кто против бойкота Олимпиады

Спортивная борьба

Глава Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили не выступает за бойкот Олимпиады

«Я категорически понимаю Винер и солидарен с ней, как отдельно взятый персонаж. Ее позиция мне крайне понятна. Но жизнь покажет, что нам делать и как нам это делать», — цитирует президента федерации «Спорт-Экспресс».

Говоря о поездке российских борцов на Олимпиаду, он отметил: «Нужно оставаться гражданами нашей великой страны и быть вместе со страной, а дальше — как бог даст».

«Главное, чтобы страна чувствовала, что спортсмены являются частью нашего народа. Надо сильными быть», — добавил Мамиашвили.

Дзюдо

Глава Федерации дзюдо России Сергей Соловейчик открыто не выступал за бойкот игр, но не раз отмечал, что организация будет действовать в соответствии с позицией руководства страны.

«Пока преждевременно что-либо говорить о нейтральном статусе нашего участия в Олимпиаде и выполнении каких-либо других необходимых условий. Надеемся, что наши спортсмены смогут завоевать как можно больше лицензий на участие в Олимпийских играх в Париже», — сказал Соловейчик.

Тяжелая атлетика

Президент Федерации тяжелой атлетики России Максим Агапитов выступил против запрета ехать на Игры-2022.

«Я из разряда людей, которые любят спорт и занимаются им не ради политических целей, а именно как и задумано. Спорт — мост для объединения людей. Единственное ограничение там — спортивные принципы. Каждый, кто приемлет правилам соревнований, имеет право там выступать. Если кто-то не хочет, это тоже их право, — отметил Агапитов. — В свободных странах живем. Их выбор за ними. Есть международные правила, есть олимпийская хартия».

При этом Агапитов заявил, что российские штангисты пропустят Олимпиаду из-за невыполнимых условий.

Велоспорт

Президент Федерации велосипедного спорта России (ФВСР) Вячеслав Екимов заявил, что вопрос поездки в Париж зависит от решения государства по участию в Олимпиаде 2024 года в Париже.

«Не так даже важно, сколько у нас квот, это ничего не меняет, поскольку мы не понимаем, поедем ли туда вообще, — отметил Екимов в феврале 2024 года. — Кто будет оплачивать эту поездку, кто будет сопровождать спортсменов и так далее. Ждем общей позиции от государственных органов по участию в Олимпиаде, руководства к действию».

«Есть посыл, что каждый должен решать сам в индивидуальном порядке, но это несерьезный разговор, — добавил он. — Как спортсмен может самостоятельно решить, ехать ли ему? Необходимо выработать единую для всех позицию. Хотя, возможно, и с той стороны от нас потребуют подписывать какие-то декларации, с которыми мы будем не согласны».

Теннис

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев отметил, что организация пытается максимально полным составом поехать на Игры.

«Решение по допуску наших теннисистов на Олимпиаду будет не раньше Открытого чемпионата Франции (пройдет в мае-июне), — сказал Тарпищев. — Если ничего нового не произойдет, мы попадаем туда полным составом в индивидуальных соревнованиях. Парный турнир международная федерация сейчас определяет как командное соревнование. Мы бьемся, чтобы изменить эту ситуацию, но пока не получается».

Триатлон

Президент Федерации триатлона России Ксения Шойгу открыто выступает за участие в Олимпийских играх.

«Мы всеми возможными путями будем добиваться того, чтобы выступать на Олимпиаде, — заявил Шойгу в сентябре 2023 года. — В нашем случае сначала нужно попасть в рейтинг».

«Не считаю возможными инсинуации на тему, поедем мы на Олимпиаду или нет. Мы должны работать. Все остальное будет решаться ходом истории», — добавила глава федерации.