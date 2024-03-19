МОК ответил на вопросы по допуску россиян к Олимпиаде. Что важно знать

Заседание исполкома МОК стартовало 19 марта. По итогам первого дня стало известно о важных решениях по вопросу участия россиян в Олимпиаде-2024. Сколько россиян допустят, потребуют ли осуждения конфликта — в материале «РБК Спорт»

Фото: Global Look Press

Разрешат ли россиянам выступить в церемонии открытия Олимпиады

Российские и белорусские спортсмены не смогут принять участие в церемонии открытия Олимпийских игр 2024 года в Париже. Об этом на пресс-конференции рассказал директор департамента Международного олимпийского комитета (МОК) по связям с национальными олимпийскими комитетами Джеймс Маклеод.



Они не смогут участвовать в параде на церемонии открытия 26 июля или иметь знаменосца на нем. «Но им будет предоставлена возможность присутствовать на ней. Это тот же сценарий, который использовался для независимых олимпийских участников Игр в Барселоне 1992 года из бывшей Югославии», — сказал Маклеод.

Сколько россиян смогут принять участие в Олимпиаде

Не более 55 россиян смогут выступить на Олимпиаде. Но, по словам Маклеода, маловероятно, что этого количества удастся достичь.

«Важно отметить, что эти цифры не учитывают специальный процесс проверки МОК, который будет окончательно определять возможность участия в Играх каждого конкретного нейтрального спортсмена», — сказал Маклеод.

По мнению чиновника МОК, в лучшем случае 36 россиян и 22 белоруса смогут получить путевки. При этом он сообщил, что 12 россиян уже отобрались, но не называл имя и вид спорта.

На данный момент у россиян порядка 30 олимпийских лицензий, которые не гарантируют участие в Олимпиаде. При этом российские спортсмены точно не смогут выступить более чем в 20 видах спорта.

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МОК создал специальную комиссию (AINERP), которая будет оценивать право каждого конкретного спортсмена с российским и белорусским паспортами участвовать в нейтральном статусе в Олимпийских играх 2024 года в Париже.

В состав AINERP войдут три человека: Николь Ховерц (вице-президент МОК, председатель группы экспертов), По Газоль (представитель комиссии по этике МОК) и Ю Сын Мин (представитель комиссии спортсменов МОК).

Работу AINERP будет поддерживать Пакеретт Жирар Заппелли, главный специалист МОК по этике и соответствию спортсменов данным им правам, которая будет выполнять функции секретаря комиссии.

Будет ли МОК требовать осуждения СВО

Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков 15 марта заявил, что МОК не допустит российских спортсменов до Олимпиады 2024 года в Париже без осуждения специальной военной операции на Украине.

Однако в МОК заверили, что не будут требовать от российских спортсменов подписывать документ об осуждении специальной военной операции. «Мы не будем просить спортсменов подписывать что-либо в дополнение к тому, что подписывают все остальные. Как вы помните, МОК изменил условия участия в Играх в Париже, попросив всех желающих согласиться с мирной миссией олимпийского движения. Это применимо к каждому спортсмену, который поедет на Игры», — сказал Маклеод.

Под каким флагом будут выступать россияне на Олимпиаде

Международный олимпийский комитет (МОК) утвердил флаг и гимн для нейтральных спортсменов на Олимпийских играх 2024 года в Париже.

Фото: МОК

В гимне нет слов, и он был создан исключительно для Игр. Он будет звучать, если такие спортсмены завоюют золотые награды в Париже. Послушать его можно по ссылке.

Награды, выигранные нейтральными спортсменами, не будут отображаться в таблице медалей Игр.