Реклама
Олимпиада-2026⁠,
0

Русские корни, американский драйв. Как Малинин стал «богом четверных»

Сюжет
Олимпиада-2026
Американец Илья Малинин является одним из самых сильных фигуристов в мире. Благодаря ему команда США получила одну из первых золотых медалей на этих Играх. «РБК Спорт» собрал важные факты из жизни фигуриста с российскими корнями
Илья Малинин
Илья Малинин (Фото: Jamie Squire / Getty Images)

Американские фигуристы завоевали золото в командных соревнованиях на Олимпиаде благодаря выдающемуся выступлению Ильи Малинина в произвольной программе.

С результатом 108,16 балла, полученным за безупречное исполнение четверного флипа и каскада четверной лутц / тройной тулуп, он превзошел японца Юму Кагияму (103,07) и француза Адама Сяо Хим Фа (102,55).

Этот прокат вновь подтвердил статус Малинина как одного из ведущих фигуристов в мировом мужском одиночном катании.

«РБК Спорт» собрал интересные факты из биографии американского фигуриста.

Семейная династия фигурного катания

Фото: ilia_quadg0d_malinin / Instagram (владелец сети Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Фото: ilia_quadg0d_malinin / Instagram (владелец сети Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Илья Малинин родился в 2004 году в Фэрфаксе (штат Виргиния) в семье бывших фигуристов  — Татьяны Малининой и Романа Скорнякова. Мать и отец будущего чемпиона родились в России, но выступали на чемпионатах мира и Олимпийских играх 1998 и 2002 годов за Узбекистан, а затем, в начале 2000-х, переехали в США, где завершили карьеру и сосредоточились на тренерской деятельности.

Дедушка спортсмена, Валерий Малинин, также связан с фигурным катанием. Он живет и по-прежнему работает тренером в Новосибирске. Семейную династию может продолжить и младшая сестра спортсмена Лиза, которая уже посещает тренировки.

Хотя Малинин ни разу не был в России, в семье общение ведется на русском языке. При этом сам фигурист признавался, что писать и читать по-русски для него трудно. «Конечно, я обойдусь без гугл-переводчика, но пару раз зависну. Поэтому, наверное, нельзя сказать, что я свободно владею русским языком», — рассказывал Малинин.

По словам дедушки, стремление российской прессы считать Илью Малинина русским спортсменом понятно, ведь это его корни. Тем не менее у него американский менталитет, отличающийся от русского, который также проявляется и в отношении к спорту.

«Кто-то из наших ребят рассказывал: они выступали на этапе Гран-при в одной разминке с Ильей. Они все напряжены, тренируют элементы, а Илья пришел — мяч попинал, вышел на лед — четверные сделал, и все. Как с ним соревноваться?» — говорил Валерий Малинин.

Изначально родители не хотели, чтобы Малинин стал фигуристом

Фото: ilia_quadg0d_malinin / Instagram (владелец сети Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Фото: ilia_quadg0d_malinin / Instagram (владелец сети Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Будучи очень энергичным ребенком с ранних лет, Илья проявлял интерес к другим видам спорта: он увлекался футболом и занимался гимнастикой. Интерес Ильи к фигурному катанию вспыхнул, когда он наблюдал за тренировками своей матери с другими детьми. Это зрелище настолько его вдохновило, что он сам попросил научить его.

Понимая все трудности, неизбежные в профессиональном спорте, родители Ильи не хотели, чтобы он следовал по их стопам и становился фигуристом.

Хотя талант Ильи был очевиден с самых первых занятий, в детстве он отличался непоседливостью и даже подумывал оставить фигурное катание. Ситуацию спас дедушка, который нашел к внуку верный подход. Благодаря занятиям под его руководством, спустя несколько месяцев тренировок у Малинина начали получаться сложные прыжки, после чего он сам настоял на участии в первых соревнованиях.

Несмотря на плотный график, Малинин также находит время для обычной жизни. Отдыхает он дома, предпочитая поваляться в кровати: «Это мой островок спокойствия», — говорил Малинин. Также Илья любит проводить время за компьютерными играми, особенно ему нравятся шутеры, гонки и приключенческие игры. Онлайн-игры с друзьями — его любимый способ провести время.

Кроме того, Малинин интересуется модой и следит за последними тенденциями. «Конечно, бессмысленно гоняться за всеми трендами, но я стараюсь найти что-то яркое, необычное и уникальное — что, как мне кажется, отражает мою индивидуальность», — рассказывал фигурист в интервью Sports.

Новатор и «бог четверных»

Фото: ilia_quadg0d_malinin / Instagram (владелец сети Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Фото: ilia_quadg0d_malinin / Instagram (владелец сети Meta признана в России экстремистской и запрещена)

В 2022 году Илья Малинин громко заявил о себе в мужском одиночном катании, став первым фигуристом в истории, чисто исполнившим четверной аксель — самый сложный элемент в мире. За это достижение он был отмечен в Книге рекордов Гиннесса.

В декабре 2025 года Малинин установил новый рекорд, исполнив семь четверных прыжков в одной программе, включая свой коронный четверной аксель. Это был настоящий прорыв, так как до этого исполнение пяти четверных прыжков считалось чем-то невероятным. Любопытно, что до этого Малинин называл своим коронным прыжком четверной лутц: «У меня и ник в соцсетях сначала был lutzgod («бог лутца»). В общем, буду дальше с ним возиться», — говорил он.

За его невероятные выступления СМИ прозвали Малинина «богом четверных». Также он стал первым фигуристом, исполнившим сальто назад на Олимпийских играх. Этот элемент был запрещен с 1976 года, когда американец Терри Кубичка впервые продемонстрировал его на Олимпиаде в Инсбруке. Летом 2024 года Международный союз конькобежцев (ISU) официально отменил запрет, разрешив включать сальто в программы с сезона 2024/25.

«Физически готов» к пятерному прыжку

Фигурист Илья Малинин сделал сальто на Олимпийских играх в Италии
Фигурист Илья Малинин сделал сальто на Олимпийских играх в Италии
(Фото: Andreas Rentz / Getty Images)

Фигурист уже нацелен на новый рекорд — прыжок в пять оборотов. Хотя глава технического комитета ISU Фабио Бьянкетти считает это «маловероятным», спортсмен и его тренер Рафаэль Арутюнян обсуждают эту возможность. «Я, по сути, сказал, что пятерной тулуп можно выполнить, — поделился тренер. — Он согласился и улыбнулся».

Перед Олимпиадой в Италии на пресс-конференции Малинин заявил, что еще обдумывает, делать ли это на соревнованиях. «Я об этом думаю, делать или не делать. Я держу вас в напряжении. <...> Физически я готов. Если наступит нужный момент, вы, возможно, его увидите», — приводит его слова Reuters.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

Зеленский опубликовал указ о гарантиях безопасности для Украины

Apple начала блокировать операции на аккаунтах россиян из-за санкций

В России вырос спрос на психологов для работы с военными и их семьями

Минздрав предложил установить требования к работе частных психологов

ВЦИОМ перед 14 февраля составил индекс любвеобильности россиян

В Британии начнут вербовать в армию безработных
Авторы
Теги
Полина Мельникова
фигурное катание Олимпиада-2026 Илья Малинин
