Футбол Испания. Примера дивизион. Сезон 25/26 Реал Реал Сосьедад 1 1,38 x 5,2 2 7,4 Футбол Италия. Серия А. Сезон 25/26 Интер Милан Ювентус 1 1,95 x 3,35 2 4,15 Хоккей ОИ-2026. Милан и Кортина-д’Ампеццо. Мужчины Швеция Словакия 1 1,3 x 6,4 2 7,9 Хоккей ОИ-2026. Милан и Кортина-д’Ампеццо. Мужчины Германия Латвия 1 1,55 x 4,9 2 4,9 Хоккей ОИ-2026. Милан и Кортина-д’Ампеццо. Мужчины США Дания 1 1,06 x 15 2 27 Единоборства MMA. UFC Fight Night 267. Хьюстон. Главный бой вечера. Средний вес. 5 раундов Шон Стрикленд Энтони Эрнандес 1 3,05 x 59 2 1,4 Единоборства MMA. UFC Fight Night 267. Хьюстон Сергей Спивак Анте Делия 1 2,3 x 53 2 1,65 Единоборства MMA. UFC Fight Night 267. Хьюстон Джефф Нил Урош Медич 1 1,5 x 56 2 2,66 Единоборства MMA. UFC Fight Night 267. Хьюстон Дэн Иге Мелкизаэл Коста 1 2,93 x 58 2 1,43 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Международные Марио Барриос Райан Гарсия 1 2,8 x 20 2 1,38
Олимпиада-2026⁠,
0

Малинин в шнурках Овечкина сенсационно проиграл Олимпиаду

Сюжет
Олимпиада-2026
Золото выиграл Михаил Шайдоров из Казахстана, россиянин Петр Гуменник стал шестым
Илья Малинин
Илья Малинин (Фото: Vittorio Zunino Celotto / Getty Images)

Американский фигурист Илья Малинин остался без медали в соревнованиях одиночников на Олимпиаде в Милане и Кортина-д'Ампеццо.

В сумме за короткую и произвольную программу Малинин получил 264,49 балла. Он дважды упал в произвольной.

Ранее на Играх-2026 Малинин завоевал золото в командном турнире в составе сборной США.

Золото сенсационно выиграл занимавший пятое место после короткой программы Михаил Шайдоров из Казахстана (291,58), вторым стал японец Юма Кагияма (280,06), третьим — еще один японец Сюн Сато (274,90).

Россиянин Петр Гуменник занял шестое место (271,21).

Русские корни, американский драйв. Как Малинин стал «богом четверных»
Спорт
Илья Малинин

Малинин на олимпийских соревнованиях катался в желтых шнурках, которые ему подарил российский хоккеист, лучший снайпер в НХЛ Александр Овечкин.

21-летний Малинин — сын российских фигуристов Романа Скорнякова и Татьяны Малининой, которые выступали под флагом Узбекистана. Он является двукратным чемпионом мира (2024, 2025) и бронзовым призером турнира (2023), ему принадлежит мировой рекорд в произвольной программе.

Авторы
Теги
Персоны
Иван Витченко Иван Витченко
фигурное катание Олимпиада-2026 Илья Малинин Петр Гуменник Михаил Шайдоров
Петр Гуменник фото
Петр Гуменник
фигурист
11 апреля 2002 года
Илья Малинин фото
Илья Малинин
фигурист
2 декабря 2004 года
Александр Овечкин фото
Александр Овечкин
спортсмен, хоккеист, капитан «Вашингтон Кэпиталз»
17 сентября 1985 года
