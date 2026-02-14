Малинин в шнурках Овечкина сенсационно проиграл Олимпиаду

Золото выиграл Михаил Шайдоров из Казахстана, россиянин Петр Гуменник стал шестым

Илья Малинин (Фото: Vittorio Zunino Celotto / Getty Images)

Американский фигурист Илья Малинин остался без медали в соревнованиях одиночников на Олимпиаде в Милане и Кортина-д'Ампеццо.

В сумме за короткую и произвольную программу Малинин получил 264,49 балла. Он дважды упал в произвольной.

Ранее на Играх-2026 Малинин завоевал золото в командном турнире в составе сборной США.

Золото сенсационно выиграл занимавший пятое место после короткой программы Михаил Шайдоров из Казахстана (291,58), вторым стал японец Юма Кагияма (280,06), третьим — еще один японец Сюн Сато (274,90).

Россиянин Петр Гуменник занял шестое место (271,21).

Малинин на олимпийских соревнованиях катался в желтых шнурках, которые ему подарил российский хоккеист, лучший снайпер в НХЛ Александр Овечкин.

21-летний Малинин — сын российских фигуристов Романа Скорнякова и Татьяны Малининой, которые выступали под флагом Узбекистана. Он является двукратным чемпионом мира (2024, 2025) и бронзовым призером турнира (2023), ему принадлежит мировой рекорд в произвольной программе.