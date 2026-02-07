 Перейти к основному контенту
Олимпиада-2026⁠,
0

Американский фигурист Малинин назвал честью получение подарка от Овечкина

Сюжет
Олимпиада-2026
Капитан «Вашингтона» передал спортсмену свои фирменные желтые шнурки для коньков, которые Малинин планирует использовать на Играх в Милане
Илья Малинин
Илья Малинин (Фото: Joosep Martinson / Getty Images)

Российский хоккеист Александр Овечкин поддержал одного из главных фаворитов Олимпиады-2026, американского фигуриста Илью Малинина, подарив ему пару своих знаменитых желтых шнурков. Об этом спортсмен рассказал ТАСС.

«Это большая честь — получить подарок от Ови. Он поддерживал меня на протяжении последних нескольких лет моей карьеры, и для меня большая честь, что рядом есть знаменитость, на которую можно равняться. Он вселяет надежду и желает мне удачи», — сказал Малинин.

Желтые шнурки являются узнаваемым атрибутом Овечкина на протяжении всей его карьеры в НХЛ. Малинин намерен использовать подаренный талисман на соревнованиях. Фигурист выступит с короткой программой в рамках командного турнира Олимпиады 7 февраля.

Лучший фигурист мира будет носить на Олимпиаде шнурки от Овечкина
Спорт
Илья Малинин

21-летний Малинин — сын российских фигуристов Романа Скорнякова и Татьяны Малининой, которые выступали под флагом Узбекистана. Он является двукратным чемпионом мира (2024, 2025) и бронзовым призером турнира (2023), ему принадлежит мировой рекорд в произвольной программе.

В январе 2026-го на чемпионате США он вновь получил баллы выше мирового рекорда, но результат не зафиксировали, поскольку он был достигнут не на турнире под эгидой Международного союза конькобежцев (ISU).

